Χιλή: Σιωπηλή διαμαρτυρία γυναικών για τους νεκρούς των κινητοποιήσεων

Ντυμένες στα μαύρα, με λευκά φουλάρια και χωρίς να μιλάνε, περισσότερες από 1000 Χιλιανές διαδήλωσαν σήμερα στο Σαντιάγο για να αποτίσουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο κύμα αμφισβήτησης που κλονίζει τη χώρα εδώ και δύο εβδομάδες.

Thousands of women in Chile held a silent protest to call attention to the 20 people who were killed during weeks of violent riots in the country pic.twitter.com/n0SNSeS3MP

