Χιλή : Σκοτώνουν εν ψυχρώ διαδηλωτές

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν τις διαδηλώσεις στη Χιλή σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κοινωνικές ανισότητες, τη στιγμή που ο ΟΗΕ αποφάσισε να συγκροτηθεί αποστολή για να ερευνήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλλονται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Διαδηλωτές, οι οποίοι πλημμύρισαν την πρωτεύουσα της Χιλής, έστησαν οδοφράγματα, τα πυρπόλησαν και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις.

Από την πλευρά τους, η αστυνομία και ο στρατός χρησιμοποίησαν αντλίες νερού για να διαλύσει το πλήθος, ενώ έριξαν σφαίρες από καουτσούκ και δακρυγόνα.

Το βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της Χιλής, στο οποίο φαίνεται ομάδα διαδηλωτών που κάθεται στο δρόμο έχοντας απέναντί της ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, συγκλονίζει.

Οι διαδηλωτές κάθονταν στο δρόμο με σηκωμένα τα χέρια, σχηματίζοντας το σήμα της ειρήνης, όταν μία από τις υδροφόρες της αστυνομίας πλησιάζει προς αυτούς, τόσο που περνά ξυστά από έναν από αυτούς.

Τότε, οι διαδηλωτές αρχίζουν να τρέχουν, οι αστυνομικοί τους κυνηγούν και ξαφνικά αρχίζουν να τους πυροβολούν.

Protesters with hands up shot by police with pellet guns in Chile.

Την ίδια ώρα, κι άλλα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν πραγματικά σοκ.

Σε αυτά διακρίνονται ομάδες καταστολής να πυροβολούν εν ψυχρώ και να ασκούν ωμή βία σε διαδηλωτές.

We should not forget the people fighting for social justice and being treated like that.

Σε άλλο, διακρίνεται ένας στρατιώτης να περιφέρεται κραδαίνοντας το πυροβόλο όπλο του έξω από μια κατοικία στην οποία βρίσκονται διαδηλωτές και ένοικοι του κτιρίου.

Κάποια στιγμή πυροβολεί εν ψυχρώ εναντίον τους χωρίς ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, να υπάρχουν θύματα, όπως φαίνεται από το βίντεο τουλάχιστον.

So tell me: Can you shoot who is INSIDE its own residence? This is abuse of power from our government

This is happen un Chile right now! This will not be shown no tv

— Eddie🌿 (@__tordo) October 25, 2019