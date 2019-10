Βαλμπουενά: «Πάμε παιδιά, μπορείτε να το κάνετε» (pic)

Λίγες ώρες μένουν για τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (22:00) και όλοι στους «ερυθρόλευκους» ζουν γι’ αυτό το παιχνίδι.

Μια ακόμη σπουδαία βραδιά αναμένεται στο Φάληρο το οποίο φυσικά και θα είναι γεμάτο με την ελπίδα των οπαδών του Ολυμπιακού να γραφτεί για ακόμη μία φορά ιστορία, με ένα μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε έναν γίγαντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί και να βοηθήσει τους συμπαίκτες του κόντρα στους Βαυαρούς ωστόσο η σκέψη του είναι στους συμπαίκτες του.

«Δίπλα στην ομάδα απόψε. Πάμε παιδιά. Μπορείτε να το κάνετε», ανέφερε σε ανάρτησή του.

I’m 💯 behind the team tonight!

Come on guys! You can do it 👊 #Olympiacos 🔴⚪️ pic.twitter.com/scuZojuuzO

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) October 22, 2019