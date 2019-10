Η ΕΕ αποφασίζει τη στάση της απέναντι στην Τουρκία

Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που μας έρχεται για τον καθορισμό της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία, τόσο για την στρατιωτική της επιχείρηση στη Συρία όσο και τις συνεχόμενες προκλήσεις της στην κυπριακή ΑΟΖ.

Τη Δευτέρα θα συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. Τα δύο αυτά ζητήματα σχετικά με την Τουρκία αναμένεται να τεθούν και στη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης, στις 17 και 18 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες.

Το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ αναμένεται να συζητηθεί ενδελεχώς στο αυριανό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί και κράτος – μέλος της ΕΕ, έχοντας κοινή και σκληρή στάση απέναντι στις νέες τουρκικές γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΙΒΝΑ, η κυπριακή πλευρά έθεσε προ των ευθυνών τους τις υπόλοιπες αντιπροσωπείες των κρατών μελών της Ε.Ε.

Η Κύπρος ζήτησε την ανάληψη πρωτοβουλιών, για να επιβληθούν ουσιαστικά μέτρα κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για τις παράνομες ενέργειες της στην Κυπριακή ΑΟΖ και ξεκάθαρη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη σύγκλιση του Συμβουλίου θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όσον αφορά στην τουρκική εισβολή στη Συρία, η ΕΕ προτρέπει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τερματίσει τη στρατιωτική επιχείρηση.

«Η βία πρέπει να τελειώσει: Oι Σύροι αξίζουν μια διαρκή ειρήνη. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν αύριο την κατάσταση στη Συρία με τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ Geir O. Pedersen», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

