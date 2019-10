Μυστήριο στη Κίνα – Εγινε η νύχτα μέρα

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην κινεζική επαρχεία Τζιλίν.

Πολλοί από τους κατοίκους έχουν τρομοκρατηθεί, καθώς τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται ένα φως στον ουρανό που κάνει τη νύχτα… μέρα και μετά εξαφανίζεται.

Σύμφωνα με το Sky News, ενδεχομένως να πρόκειται για μετεωρίτη.

Το φαινόμενο έχουν καταγράψει δεκάδες κάτοικοι με τα κινητά τους, και τα βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

A suspected meteorite lit up the sky in #China, making night time look like daylight 🌞🌚🌠

CCTV recordings across Jilin Province capture the moment light streaks fill the skyline and then vanishes.

Find more videos like this here: https://t.co/4bhhttcC3B pic.twitter.com/osIdtM9DCq

— Sky News (@SkyNews) October 11, 2019