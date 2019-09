Ποιος είναι ο «καταδότης» του Ντόναλντ Τραμπ

Στη δίνη ενός πολιτικού σκανδάλου μεγατόνων που εμπλέκει τον Τραμπ, πολιτικούς τους αντιπάλους και ξένους ηγέτες, ζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «ουκρανικό σκάνδαλο» που επαναφέρει στην επικαιρότητα τις έννοιες του νόμιμου, του ηθικού και της προεδρικής παραπομπής δοκιμάζει τα όρια του αμερικανικού πολιτικού συστήματος.

Συνεχείς ωστόσο είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο προσκήνιο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη ώρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ανώνυμος πληροφοριοδότης δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος, καθώς «διαθέτει πληροφορίες από δεύτερο χέρι», οι New York Times γράφουν για τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, που αποκάλυψε τη συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο μάρτυρας ανήκει στη CIA και είχε μετατεθεί στον Λευκό Οίκο. Οπως αποκαλύπτει, πρόκειται για έναν άνδρα που κατόπιν επέστρεψε στην υπηρεσία του, στους κόλπους της CIA.

Η αναφορά του, που έχει ημερομηνία 12 Αυγούστου και το περιεχόμενο της οποίας δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, υποδεικνύει κυρίως ότι έχει εκπαίδευση αναλυτή, γνωρίζει λεπτομερώς την πολιτική των ΗΠΑ για την Ευρώπη κι έχει μια «καλή αντίληψη» της πολιτικής στην Ουκρανία, σημειώνουν οι NYT.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέλος των υπηρεσιών πληροφοριών υπογραμμίζει επίσης ότι δεν υπήρξε αυτήκοος μάρτυρας της τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Φέρεται δε να ενημερώθηκε γι’ αυτή στο πλαίσιο των «τακτικών δια-υπηρεσιακών σχέσεων».

Ο Άντριου Μπάκατζ, ένας από τους δικηγόρους του μάρτυρα, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Με καταγγελτικό σχόλιο, ο Τραμπ βάλλει κατά του Δημοκρατικού πρόεδρου της Επιτροπής για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Ο Άνταμ Σιφ επί τρία χρόνια προσπαθεί ανεπιτυχώς να βλάψει εμένα και το κόμμα μου. Μόλις είπε ότι ο ανώνυμος πληροφοριοδότης, παρόλο που διαθέτει πληροφορίες από δεύτερο χέρι, είναι αξιόπιστος. Πώς μπορεί να υφίσταται κάτι τέτοιο με μηδενική πληροφόρηση και δεδομένης της μεροληψίας που επικρατεί; Πρόκειται για απάτη των Δημοκρατικών» σχολίασε ο Τραμπ.

Liddle’ Adam Schiff, who has worked unsuccessfully for 3 years to hurt the Republican Party and President, has just said that the Whistleblower, even though he or she only had second hand information, “is credible.” How can that be with zero info and a known bias. Democrat Scam!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019