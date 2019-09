Αλβανία: Ανυπολόγιστες οι υλικές ζημιές από τον σεισμό

Τον απόλυτο τρόμο σκόρπισε η διπλή ισχυρή σεισμική δόνηση, που έπληξε την Αλβανία το απόγευμα του Σαββάτου, η οποία μάλιστα, έγινε αισθητή σε πολλά σημεία της Ελλάδας.

Με διαφορά μόλις 11 λεπτών, οι δύο απανωτοί σεισμοί 5,6 και 5,3 Ρίχτερ, τραυμάτισαν 105 ανθρώπους, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας, Ογκέρτα Μαναστιρλίου ενώ εξ’αυτών οι 21 παρέμειναν για νοσηλεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Συνολικά επτά κτίρια υπέστησαν ζημίες στα Τίρανα και το Δυρράχιο και περίπου 130 σπίτια έχουν ρωγμές και ζημιές σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας, στο Δυρράχιο, στο Φιέρι και στο Ελμπασάν, όπως αναφέρει ο αλβανικός τύπος.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, κάποια σπίτια και άλλα κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, αλλά δεν έχουν καταρρεύσει. Αρχικά, τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για 10 κτίρια που κατέρρευσαν σε ένα χωριό κοντά στην πρωτεύουσα.

«Δεν υπάρχουν νεκροί», είχε διαβεβαιώσει, νωρίτερα χθες, Σάββατο, το απόγευμα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Αλμπάνα Κατζάι.

Η διπλή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε ακτίνα τουλάχιστον 250 χιλιομέτρων και σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας αποτέλεσε τον «ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων 20-30 χρόνων στην Αλβανία».

Στα Τίρανα όπως και στο Δυρράχιο πολλά ήταν τα κτίρια που εμφάνισαν ρωγμές. Εικόνες πανικού επικράτησαν στα σούπερ μάρκετ της περιοχής με τα προϊόντα να βρίσκονται σκορπισμένα στο έδαφος και τα ράφια άδεια.

Shock in #Albania. The #earthquake injured about 51 people. Dozens of #homes collapse! #Albania ❤️ #earthquake pic.twitter.com/3Efc1V04Rg

— isamyzyraj (@isanyzyraj) September 21, 2019