Βαλμπουενά: «Κάθε ματς μετράει…»

Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά, έχει στο μυαλό του μόνο το παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο παρότι μεσοβδόμαδα ακολουθεί η «μάχη» με την Τότεναμ για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έστειλε μάλιστα το μήνυμά του για την αναμέτρηση (21:30) με την ομάδα της Μαγνησίας, τονίζοντας ότι είναι σημαντικός αγώνας για τους Πειραιώτες και πως η προσοχή του είναι στραμμένη εκεί.

«Επιστροφή στη Super League. «Κάθε ματς μετράει». Focus στο σημερινό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 35χρονος ποδοσφαιριστής.

Back to @Super_League_GR 🇬🇷🏆

Every match counts. Focus on today 👊 #Olympiacos 🔴⚪️ pic.twitter.com/QAMc4ztZR9

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) September 14, 2019