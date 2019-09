Η ανατρεπτική κίνηση του Τσιτσιπά που θα του δώσει νέα ώθηση

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι δίχως αμφιβολία ένα τεράστιο ταλέντο από τους καλύτερους παίκτες της νέας γενιάς στο παγκόσμιο τένις.

Το πιστοποίησε αυτό άλλωστε με τις νίκες του επί σπουδαίων αντιπάλων και τις πολύ καλές πορείες του στα τουρνουά που τον έφεραν στο Νο. 5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες ο νεαρός τενίστας παρουσιάζει πτώση στην απόδοσή του με τον απολογισμό στις πρόσφατες αναμετρήσεις του να είναι αρνητικός.

Πολλοί έχουν προβληματιστεί από αυτό, αλλά σίγουρα λιγότερο από τον ίδιο τον Στέφανο που ψάχνει να βρει τρόπους τόσο αγωνιστικά όσο και στην προσωπική του ζωή, ώστε να καθαρίσει το μυαλό του και να επικεντρωθεί στην βελτίωσή του.

Φαίνεται λοιπόν πως πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την κοινωνία των social media. Κυκλοφορούν άλλωστε και βίντεο που μας δείχνουν τον Έλληνα τενίστα να σβήνει τις εφαρμογές των Facebook, Twitter, Instagram και Messenger.

Σε ένα άλλο βίντεο που ανέβασε ο γυμναστής του Χρήστος Φιωτάκης φαίνεται ο ίδιος ο Τσιτσιπάς να μας εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην κίνηση αυτή και τι περιμένει να συμβεί.

Εμείς ας ελπίσουμε τα πρώτα θετικά δείγματα γραφής του ανανεωμένου Στέφανου να φανούν από το Davis Cup που ξεκινά στις 11/9 με την παρουσία της Εθνικής Ελλάδος.

Tsitsipas channel is now off. https://t.co/v0a2NYwt9i

— Jess 🍵 (@jessica4stein) September 7, 2019