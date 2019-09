Κορυφαίος πορτογάλος ποδοσφαιριστής ο Ρονάλντο για δέκατη φορά

Και η συλλογή βραβείων και διακρίσεων συνεχίζεται για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους και της Εθνικής Πορτογαλίας ανακηρύχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην πατρίδα του, για δέκατη φορά στην τεράστια καριέρα του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας και ο Ρονάλντο έδωσε το «παρών» κερδίζοντας το βραβείο με αντιπάλους τους Ζοάο Φέλιξ, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Νέβες και Μπρούνο Φερνάντες.

Ο 34χρονος άσος που την προηγούμενη σεζόν πέτυχε 32 γκολ και έδωσε 13 ασίστ σε 49 ματς με Γιουβέντους και Εθνική ομάδα κατακτώντας το πρωτάθλημα Ιταλίας, το Σούπερ Καπ και το Nations League, από το 2007,μόνο δύο φορές δεν έχει κατακτήσει το συγκεκριμένο βραβείο.

Το 2010 όταν το πήρε ο Σιμάο και το 2014 όταν αυτό πήγε στον επί χρόνια συμπαίκτη του στην Ρεάλ και φίλο, Πέπε.

Cristiano Ronaldo has been awarded the best Portuguese player for 2019. pic.twitter.com/QJ95TRNPTH

— Cristiano Stuff (@CristianoStuff_) September 2, 2019