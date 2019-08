Το μήνυμα του Γκιγιέρμε πριν από το Κράσνονταρ – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε το βράδυ (22:00) την Κράσνονταρ εκτός έδρας, με στόχο να «κλειδώσει» την πρόκριση στους ομίλους του Champions League.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έχει σαφές προβάδισμα μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως εφησυχάζει.

Κάτι που επισήμανε και ο κεντρικός χαφ των «ερυθρόλευκων» Γκιγιέρμε, ο οποίος με ανάρτηση στο twitter, έδωσε το σύνθημα για τη ρεβάνς κόντρα στους Ρώσους.

«Η τελευταία πρόκληση για τον στόχο μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος μέσος.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

The last challenge to our goal! ⚽️🎯#UCL#Olympiacos#GT8 pic.twitter.com/F90z1tJrZ0

— Guilherme Torres (@guitorres91) August 27, 2019