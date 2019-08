Βρέθηκε λύση για το Ocean Viking

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σήμερα ότι έξι χώρες θα παραλάβουν τους μετανάστες από το πλοίο διάσωσης Ocean Viking.

«Καλοδεχούμενο το ότι έχει βρεθεί λύση για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο Ocean Viking και ότι όλοι θα μεταφερθούν» σε διάφορες χώρες, έγραψε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο Twitter, επαινώντας τη Μάλτα επειδή επέτρεψε στο σκάφος να δέσει και στους ανθρώπους που μεταφέρει να αποβιβαστούν εκεί.

Πρόσθεσε πως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία συμφώνησαν να δεχθούν τους μετανάστες.

Welcome that a solution for the persons aboard #OceanViking has been found and that all will be relocated. Commend @MaltaGov and @JosephMuscat_JM for solidarity and European approach. Praise 🇫🇷 🇩🇪 🇵🇹 🇷🇴 🇱🇺 🇮🇪 who agreed to relocate. These commitments must now be honoured swiftly.

