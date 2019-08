ΑΕΚ: «Ντέιβιντ Μπλατ, σε αυτόν τον αγώνα δεν είσαι μόνος»

Η αποκάλυψη του Ντέιβιντ Μπλατ ότι διαγνώστηκε με PPMS (Πρωτοπαθή Προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση), έχει προκαλέσει συγκίνηση και σοκ στον μπασκετικό κόσμο και όχι μόνο.

Εκατοντάδες είναι τα μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης προς τον Αμερικανό τεχνικό του Ολυμπιακού από φίλους και αντιπάλους, οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό του λόγω του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Μεταξύ αυτών και η ΚΑΕ ΑΕΚ, η οποία με ανάρτηση της στο Twitter έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στον Μπλατ, τονίζοντας πως σε αυτόν τον… αγώνα δεν είναι μόνος.

«Σε αυτό το παιχνίδι δεν είσαι μόνος. Να είσαι δυνατός κόουτς Ντέιβιντ Μπλατ», ήταν το μήνυμα της ΑΕΚ προς τον τεχνικό του Ολυμπιακού.

Δείτε την ανάρτηση:

You are not alone in this game. Be strong Coach! @olympiacosbc pic.twitter.com/cV1YGaW8pW

— AEK B.C. (@aekbcgr) August 21, 2019