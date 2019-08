Χονγκ Κονγκ: Η «θάλασσα» από πολύχρωμες ομπρέλες

Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να πλημμυρίζουν τους δρόμους του Χονγκ Κονγκ με την περιοχή να διανύει ήδη 2 μήνες διαδηλώσεων και βίας.

Με το κοινό να αγνοεί τις απαγορεύσεις ορισμένων συγκεντρώσεων, αλλά και με τη συμμετοχή του σε αυτές που αρχές επέτρεψαν δείχνει ότι δεν έχει πρόθεση να κάνει πίσω. Το τεράστιο πλήθος κατέκλυσε το σημερινό σημείο της απαγορευμένης «συνάντησης» στο πάρκο Victoria. Η βροχή που έπεφτε μετέτρεψε τους δρόμους σε μια ατελείωτη «θάλασσα» από πολύχρωμες ομπρέλες. Οι συμμετέχοντες στην πορεία είναι αντιμέτωποι με ποινές έως 5 χρόνια κάθειρξη. Ωστόσο, βρέθηκαν στο σημείο φωνάζοντας το σύνθημα «Παλέψτε για την ελευθερία».

Protesters are marching toward central Hong Kong after spilling out of Victoria Park, where tens of thousands of people have gathered under umbrellas as the rain pours down https://t.co/Th6m4DT452 pic.twitter.com/mCAeAALShd

— Bloomberg (@business) August 18, 2019