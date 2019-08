Ορατή από το διάστημα η πυρκαγιά στην Εύβοια

Από το διάστημα είναι ορατή η μεγάλη φωτιά που καίει την κεντρική Εύβοια από τα ξημερώματα της Τρίτης.

Δορυφορική αποτύπωση της πυρκαγιάς έχουν δώσει η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus μέσω του δορυφόρου Sentinel-3 και οι υπηρεσίες του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μάχη από εδάφους και από αέρα δίνουν στην Εύβοια οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν το βασικό μέτωπο της πυρκαγιάς που βρίσκεται στην περιοχή προς το χωριό Σταυρός κοντά στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ.

Greece has been facing multipe #wildfires in #Elafonisos, #Evia and other areas around #Athens. These Sentinel-3 captures from 11/08 & 13/08 show smoke from these various fires. Our Emergency Management Service (@CopernicusEMS) was activated for the fire in Evia. pic.twitter.com/SYtHUu6gTc

— Copernicus EU (@CopernicusEU) August 14, 2019