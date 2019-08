Ποιος δημοσιογράφος – έκπληξη αναλαμβάνει το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού

Όνομα – έκπληξη αναλαμβάνει το γραφείο τύπου του Μεγάρου Μαξίμου. Ο λόγος για τον υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ, πρώην εκπρόσωπο Τύπου στο Ποτάμι κι επί χρόνια δημοσιογράφο, Δημήτρη Τσιόδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr ο κ. Τσιόδρας έκλεισε για το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού και οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο. Να θυμίσουμε ότι η θέση αυτή δεν του είναι άγνωστη μιας και το 2011 είχε αναλάβει το γραφείο τύπου του τότε πρωθυπουργού, Λουκά Παπαδήμου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κωνσταντίνος Ζούλας, διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ και δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτά τα χρόνια, θα αναλάβει επιτελική θέση στην ΕΡΤ.

Βιογραφικό Δημήτρη Τσιόδρα

O Δημήτρης Τσιόδρας εργάζεται ως δημοσιογράφος από το 1989. Γεννήθηκε στο Μάναρη Αρκαδίας το 1959, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακά (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις στο Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, στις ΗΠΑ. Παρακολούθησε μεταπτυχιακό course με θέμα «Sociology of Mass Media and Popular Culture» στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ασχολείται με ζητήματα πολιτικής, διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία τα κάνει στο ραδιόφωνο του Flash, έπειτα στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», όπου έφτασε στη θέση του αρχισυντάκτη του πολιτικού τμήματος, και στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, καλύπτοντας πάντοτε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας.

Τον Νοέμβριο του 2011 αναλαμβάνει διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου στη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.-ΛΑΟΣ, ενώ στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμμένου μεταξύ των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012 αναλαμβάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αμέσως μετά επιστρέφει και πάλι στη δημοσιογραφία, εργαζόμενος ως πολιτικός σχολιαστής και αρθρογράφος.

Το 2015 αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Ποταμιού.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα μελετά συστη­ματικά ιστορία και θεωρίες των διεθνών σχέσεων. Έχει παρακολουθήσει από κοντά κρίσιμες συνεδριάσεις στην ΕΕ, έχει συνομιλήσει κατά καιρούς κι έχει κάνει συνεντεύξεις με σημαντικούς Ευρωπαίους παράγοντες.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ευρωπατριωτισμός ή Εθνοκεντρισμοί;» (Εκδόσεις Μίνωας), ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ΜΜΕ, όπως Le Monde Diplomatique, Courrier International, International Relations.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Αθηνών αλλά δεν εξελέγη.