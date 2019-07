Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ξεσηκώνει το Twitter

Ήταν γνωστό. Ωστόσο η επαλήθευση όσων κυκλοφορούσαν τόσες ημέρες, είναι κάτι που… κλωτσάει.

Πρόκειται φυσικά για την είδηση της ανάληψης της πρωθυπουργίας της Μεγάλης Βρετανίας από τον Μπόρις Τζόνσον.

Φυσικά πρόκειται για μια εξέλιξη στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, όπου δεν έμεινε ασχολίαστη από την twitterόσφαιρα!

Οι χρήστες, τόσο αυτοί στην Ελλάδα, όσο και σε όλο τον κόσμο, έπιασαν τα πληκτρολόγια και… έδωσαν πόνο!

Δείτε κάποια από τα χαρακτηριστικότερα:

This country is officially the biggest fucking joke going #borisjohnson pic.twitter.com/yxJGDhcdBb

— Liv Hesketh (@livhesketh_) July 23, 2019