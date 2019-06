ΝΒΑ : Η καινοτομία του φετινού Draft

Αποτελεί παράδοση δεκαετιών στον χώρο του NBA οι παίκτες που επιλέγονται στο Draft να παίρνουν ένα αναμνηστικό καπέλο από τις ομάδες που πρόκειται να αγωνιστούν.

Φέτος ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, αποφάσισε να δώσει ένα ακόμα δώρο, αλλά μόνο σε αυτούς που θα επιλεγούν στον πρώτο γύρο.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες θα λάβουν ένα αναμνηστικό ρολόι με το σήμα των ομάδων και χαραγμένο στη πίσω πλευρά το όνομά τους.

Την καινοτομία αυτή αποκάλυψε ο Αμερικανός δημοσιογράφος του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι με ανάρτησή του στο twitter.

Every first-round draft pick tonight will be getting their custom @tissot NBA team watch to remember the moment. Each watch will have their name engraved on the case back, making it one of a kind. #ThisIsYourTime #AD pic.twitter.com/rJmCNx9aVg

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2019