Επίσημο: Στη Μακάμπι για δύο ακόμα χρόνια ο Μπλακ

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου θέλει να διατηρήσει το ρόστερ της ανέπαφο και να ενισχυθεί προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση της στο Final Four της νέας σεζόν στη Euroleague.Για αυτό τον λόγο και ανανέωσε τη συνεργασία της κι επίσημα με τον βασικό της ψηλό, Ταρίκ Μπλακ για δύο ακόμα χρόνια, με τον σύλλογο να επισημοποιεί τη συμφωνία.

Ο Αμερικανός που αγωνίστηκε επί χρόνια στο ΝΒΑ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μακάμπι, με τον Έλληνα τεχνικό να κάνει πράξη την επιθυμία του και να διατηρεί στο ρόστερ έναν από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπλακ, ο οποίος μέτρησε 11 πόντους και 5,4 ριμπάουντ μ.ο στην Euroleague πέρσι, θα έχει nba out το φετινό και το επόμενο καλοκαίρι

«Είμαι πολύ περήφανος για τον οργανισμό της Μακάμπι και το νέο συμβόλαιο με τον Μπλακ. Ξέρω πως ο Ταρίκ είναι παίκτης επιπέδου ΝΒΑ και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που τον έχουμε. Το μέλλον είναι λαμπρό γιε εμάς, είμαι χαρούμενος για αυτή την συμφωνία», ανέφερε ο Σφαιρόπουλος.

It’s official: @TarikBlack25 signed for two more years.

Full story 👉 https://t.co/7qySYTP9K8 pic.twitter.com/ASV3H7WkVA

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) June 18, 2019