Παρουσία Μαρινάκη και Καρεμπέ υπέγραψε ο Βαλμπουενά (pics)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά είναι με κάθε επισημότητα μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού!

Ο 34χρονος Γάλλος εξτρέμ πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις το πρωί και εν συνεχεία πήρε στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός όπου και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους!

Δεκάδες φίλοι της ομάδας έδωσαν το παρών στην Πλατεία Αλεξάνδρας για να βγάλουν μια φωτογραφία με τον πολύπειρο εξτρέμ, τον οποίο περίμενε να υποδεχτεί και ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης αλλά και ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού Κριστιάν Καρεμπέ με την επίσημη σελίδα της ομάδας στο Twitter να δημοσιεύει σχετικές φωτογραφίες από την συνάντηση των τριών ανδρών!

«Ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Καρεμπέ μαζί με τον Βαλμπουενά, μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην ομάδα μας!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο twitter των Πειραιωτών.

