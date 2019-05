Πιτίνο: «Θα πάω με την ομάδα για προπόνηση στη Μύκονο»!

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο ματς της Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό για την πρώτη φάση των πλέι οφ της Basket League, με τον Ρικ Πιτίνο να σχολιάζει την απόφαση αυτή με τον δικό του τρόπο.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός τεχνικός του τριφυλλιού, λέγοντας ότι θα πάει με τους παίκτες του στη Μύκονο! Συγκεκριμένα προχώρησε σε ανάρτηση στη σελίδα που διατηρεί στο Twitter με μια φωτογραφία που λέει ότι υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για το ντέρμπι.

Παράλληλα έγραψε: «Από ότι φαίνεται δεν είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ πια. Θα πάρω την ομάδα στη Μύκονο για προπόνηση. Ο σπουδαίος τζένεραλ μάνατζερ Μάνος (σ.σ. Παπαδόπουλος) κερνάει. Ευχαριστώ».

Δείτε την ανάρτησή του:

Apparently not. Not sure what to think anymore. I’m taking my team to Mykonos for practice. Our great GM, Manos, is treating. Thanks pic.twitter.com/i7yogRNTdv

— Rick Pitino (@RealPitino) May 18, 2019