Τραγωδία στη Μόσχα : «Τους τραβούσα από τον γιακά για να βγουν έξω» λέει η αεροσυνοδός

Τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε όταν το αεροπλάνο της Aeroflot έπιασε φωτιά ενώ πραγματοποιούσε αναγκαστική προσγείωση το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας περιέγραψε στους δημοσιογράφους μία από τις αεροσυνοδούς.

Η 34χρονη Τατιάνα Κασατκίνα άρπαζε τους επιβάτες από τον γιακά και τους έσπρωχνε προς την έξοδο προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκένωση του αεροσκάφους.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, μάρτυρες ανέφεραν ότι ορισμένοι επιβάτες εμπόδιζαν την έξοδο καθώς πριν αποβιβαστούν, προσπαθούσαν να πάρουν τις χειραποσκευές τους.

Σαράντα ένας άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στο αεροσκάφος – ανάμεσά τους δύο παιδιά κι ένα μέλος του πληρώματος.

«Όταν το αεροπλάνο σταμάτησε, άρχισε αμέσως η εκκένωση. Η φωτιά ήταν ορατή. Όλοι φώναζαν ότι πήραμε φωτιά, αλλά δεν υπήρχε φωτιά μέσα στην καμπίνα εκείνη τη στιγμή. Χτύπησα την πόρτα με το πόδι μου και έσπρωξα προς τα έξω τους επιβάτες για να μην επιβραδύνουν την εκκένωση. Για να κάνουν γρήγορα τους τράβαγα από τον γιακά», υποστηρίζει η ηρωίδα αεροσυνοδός και προσθέτει:

«Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Ο καπνός ήταν ήδη μαύρος. Οι τελευταίοι σέρνονταν για να βγουν έξω. Όλοι είχαν πεταχτεί από τις θέσεις τους και προχωρούσαν μπροστά παρά το γεγονός ότι το αεροπλάνο κινούνταν ακόμα με ταχύτητα. Είδα την πρώτη γυναίκα να τηλεφωνεί σε κάποιον και να λέει «πήραμε φωτιά, πέφτουμε»».

Η Τατιάνα υποστηρίζει ότι είχε ισχυρή καταιγίδα λίγο μετά την απογείωση κι ότι το αεροπλάνο χτύπησε κεραυνός, μία θεωρία την οποία επιβεβαιώνουν και πολλοί επιβάτες.

«Απογειωθήκαμε και μπήκαμε σε ένα σύννεφο… Είχε χαλάζι. Είχε πολύ θόρυβο από έξω, καθώς το χαλάζι έπεφτε στο αεροπλάνο», είπε η αεροσυνοδός.

Το αεροπλάνο ξεκίνησε την επιστροφή του στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με την αεροσυνοδό όμως δεν λειτουργούσαν οι εσωτερικές επικοινωνίες του αεροσκάφους και μόλις που άκουσε τον πιλότο να της δίνει εντολή να προετοιμαστεί για αναγκαστική προσγείωση.

«Απογειωθήκαμε στις 6.03 μ.μ. Περίπου 10 λεπτά αργότερα μπήκαμε σε αυτό το σύννεφο. Είδα την πυρκαγιά στο πίσω μέρος, όλοι φώναζαν: «Πιάσαμε φωτιά»!», είπε.

Ο πιλότος του αεροσκάφους της Aeroflot δήλωσε σήμερα ότι η αιτία για την τραγωδία ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες.

Μολονότι οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους Ντένις Εβντοκίμοφ δήλωσε σε ρωσικά ΜΜΕ πως ένας κεραυνός χτύπησε το Soukhoi Superjet 100, με συνέπεια αυτό να χάσει τη λειτουργία κάποιων οργάνων του και να χρειαστεί να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση.

«Λόγω του κεραυνού, χάσαμε την επαφή μέσω ασυρμάτου και περάσαμε στη διακυβέρνηση του αεροσκάφους χωρίς όργανα (…) Δηλαδή χωρίς στοιχεία υπολογιστή όπως συνήθως, αλλά με τις αισθήσεις μας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο πιλότος στη ρωσική ταμπλόιντ Κομσομόλσκαγια Πράβντα.

«Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση μέσω της συχνότητας έκτακτης ανάγκης, αλλά λειτουργούσε με διακοπές (…) Μπορέσαμε να πούμε μερικές λέξεις, μετά η επαφή χάθηκε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, η σφοδρότητα της αναγκαστικής προσγείωσης είναι ο λόγος που το αεροσκάφος έπιασε φωτιά. «Ο λόγος είναι σίγουρα ο ακόλουθος: οι δεξαμενές [καυσίμων] ήταν γεμάτες», είπε.

Οι πρώτες πηγές έκαναν λόγο για πυρκαγιά που ξέσπασε στο αεροσκάφος, όμως ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε πολλές ώρες μετά τη συντριβή δείχνει το αεροσκάφος να αγγίζει την πίστα και στη συνέχεια να αναπηδά προτού πιάσει φωτιά.

Αμέσως μετά την προσγείωση. οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με τσουλήθρες προτού το αεροσκάφος τυλιχθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες, με τεράστιες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Άλλα ερασιτεχνικά βίντεο δείχνουν τους επιβάτες να τρέχουν πάνω στην πίστα προκειμένου να απομακρυνθούν από το αεροσκάφος. Ένα άλλο, που γυρίστηκε στο εσωτερικό της καμπίνας του αεροσκάφους, δείχνει έναν κινητήρα στις φλόγες ενώ ακούγονται κραυγές πανικού στο αεροπλάνο.

Video from INSIDE the burning plane at #Moscow airporthttps://t.co/mVGmXVazhs pic.twitter.com/cji9wQVcqM

— RT (@RT_com) May 5, 2019