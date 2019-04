Σρι Λάνκα: Με αίμα βάφτηκε το Πάσχα – Εκατόμβη νεκρών από τις διαδοχικές επιθέσεις

Τουλάχιστον 207 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και και 405 τραυματίστηκαν από το μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων στη Σρι Λάνκα, σε εκκλησίες και πολυτελή ξενοδοχεία, ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών, που συγκλόνισε τον πλανήτη.

«Συνολικά έχουμε πληροφορίες για 207 νεκρούς από όλα τα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, 450 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ρούουαν Γκουνασεκέρα, στους δημοσιογράφους στο Κολόμπο.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 13 συλλήψεις κατά την αστυνομική έφοδο που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι στο Κολόμπο, ενώ οι έρευνες για τις πολύνεκρες επιθέσεις και όσους εμπλέκονται σε αυτές, βρίσκονται σε εξέλίξη.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται και 35 ξένοι υπήκοοι και σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν τρία θύματα από την Ινδία, ένα από την Πορτογαλία, δύο από την Τουρκία, καθώς και Βρετανοί υπήκοοι.

Η αμερικανική διπλωματία επιβεβαίωσε ότι αρκετοί υπήκοοι των ΗΠΑ σκοτώθηκαν στις επιθέσεις, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αρκετοί Αμερικανοί είναι ανάμεσα στους νεκρούς», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, σε ανακοίνωση.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι Βρετανοί πολίτες περιλαμβάνονται στους τουλάχιστον 207 νεκρούς.

Νωρίτερα, το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association μετέδωσε ότι τρεις Βρετανοί και δύο πολίτες με διπλή υπηκοότητα -αμερικανική και βρετανική- σκοτώθηκαν στις επιθέσεις στη Σρι Λάνκα.

Tρείς Δανοί πολίτες περιλαμβάνονται στα θύματα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας.

Ένας Κινέζος πολίτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του μπαράζ των βομβιστικών επιθέσεων όπως ανέφερε η κρατική εφημερίδα της Κίνας People’s Daily. Νωρίτερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε πως τέσσερις Κινέζοι πολίτες τραυματίστηκαν και η κατάστασή τους στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται είναι σταθερή.

Ένας Ολλανδός πολίτης σκοτώθηκε στις επιθέσεις στη Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Στεφ Μπλοκ, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις.

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, περιλαμβανομένου ενός Ολλανδού αυτή τη στιγμή», είπε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι δύο Τούρκοι πολίτες που περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών από τις βομβιστικές επιθέσεις, ήταν μηχανικοί που εργάζονταν σε ένα έργο στη Σρι Λάνκα.

Σε διάστημα λίγων ωρών σημειώθηκαν οκτώ εκρήξεις, οι τέσσερις σε εκκλησίες και άλλες τόσες σε ξενοδοχεία της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η τελευταία (όγδοη) επίθεση ήταν έργο καμικάζι ζωσμένου με εκρηκτικά, τα οποία πυροδότησε, σκοτώνοντας τρεις αστυνομικούς.

BREAKING: Multiple explosions reported at churches in Sri Lanka during Easter celebrations pic.twitter.com/UjID2wn54m — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) April 21, 2019

Υπό την κρισιμότητα των εξελίξεων, το υπουργείο Άμυνας διέταξε απαγόρευση κυκλοφορίας πανεθνικά, με ισχύ από τις έξι το απόγευμα έως τις έξι το πρωί, τοπική ώρα. Ενώ, σε μία προσπάθεια περιορισμού της ανεξέλεγκτης και, πολλές φορές ανυπόστατης, πληροφόρησης, οι αρχές «έκλεισαν» τα social media και τις υπηρεσίες μηνυμάτων.

Εξουδετερώθηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε αεροδρόμιο της Σρι Λάνκα

Την ίδια στιγμή επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι στη Σρι Λάνκα έχουν «φυτευτεί» περισσότερες βόμβες θανάτου.

Σύμφωνα με τους Times της Σρι Λάνκα βρέθηκε και εξουδετερώθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε δρόμο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του «Bandaranaike».

Είχε προηγηθεί ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου, παραπλεύρως του συγκεκριμένου δρόμου. Στο σημείο είχαν σταλεί ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.

Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 13 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια εφόδου που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε σπίτι στο Κολόμπο – χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση.

Τη στιγμή της έκρηξης στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Κολόμπο κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου.

Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке попал на видео /

The moment of the explosion in the church of St. Anthony in Sri Lanka caught the video.https://t.co/nSyOXnNxlY pic.twitter.com/C62zmi9JTX — Alexander Redking (@AlexanderRedki3) April 21, 2019

«Καταδικάζω απερίφραστα τις θρασύδειλες επιθέσεις εναντίον του λαού μας σήμερα. Καλώ όλους τους Σριλανκέζους να παραμείνουν ενωμένοι και δυνατοί σε τούτους τους τραγικούς καιρούς», σημειώνει στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter o πρωθυπουργός Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση θα λάβει «άμεσα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση».

Ο πρωθυπουργός, που συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας, ζήτησε επίσης να αποφευχθεί «η διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και θεωριών».

Mέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις, σε μία χώρα που σπαρασσόταν για δεκαετίες από εμφύλιες συγκρούσεις, όταν κατά τη διάρκεια του πολέμου για την ανεξαρτησία των Ταμίλ, οι βοβμιστικές επιθέσεις βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη.

Στη Σρι Λάνκα, επί 21 εκατ. κατοίκων, οι χριστιανοί ανέρχονται σε 1,2 εκατ., που αντιστοιχούν στο 7% του πληθυσμού. Το 70% της χώρας ασπάζεται τον Βουδισμό, το 12% τον Ινδουϊσμό και το 10% είναι Μουσουλμάνοι.

Παγκόσμια καταδίκη

Στην παραδοσιακή πασχαλινή λειτουργία την οποία ακολούθησε το αναστάσιμο μήνυμά του Urbi et Οrbi (Στην πόλη και στον κόσμο), ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας εξέφρασε τη συντριβή του για τις φονικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα, που βύθισαν στο πένθος την Κυριακή του Πάσχα, λέγοντας ότι βρίσκεται δίπλα «σε όλα τα θύματα αυτής της τόσο σκληρής βίας».

«Πληροφορήθηκα με θλίψη και οδύνη την είδηση για τις σοβαρές επιθέσεις που ακριβώς σήμερα, την ημέρα του Πάσχα, έφεραν πένθος και οδύνη σε πολλές εκκλησίες και σε άλλα σημεία συνάντησης στη Σρι Λάνκα», είπε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ εξέφρασε τη «φρίκη» και τη «θλίψη» του για τις εκρήξεις στη Σρι Λάνκα και είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να προσφέρει την υποστήριξή της».

Φρίκη & θλίψη για τις βομβιστικές επιθέσεις στη #SriLanka … Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων που είχαν συγκεντρωθεί για να προσευχηθούν ειρηνικά ή επισκέπτονταν αυτή την όμορφη χώρα. Έτοιμοι να προσφέρουμε βοήθεια. Δήλωση @JunckerEU👇https://t.co/9H8KBNx7qF pic.twitter.com/miThpY6eU6 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή 🇪🇺 (@EEAthina) April 21, 2019

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασαν καταδίκασαν «σθεναρά» τις «αποτρόπαιες πράξεις» και τις «τρομοκρατικές επιθέσεις» στη Σρι Λάνκα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στο λαό της χώρας και τους συγγενείς των θυμάτων.

We are deeply saddened by the terrorist attacks against churches and hotels in Sri Lanka. We firmly condemn these odious acts. We stand by the people of Sri Lanka and our thoughts go out to the loved ones of the victims on this Easter Sunday. https://t.co/NytqQP9aE7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2019

«Es ist schockierend, dass Menschen, die sich versammelt hatten, um gemeinsam das Osterfest zu begehen, ein bewusstes Ziel dieser hinterhältigen Angriffe waren» – Kanzlerin #Merkel im Kondolenztelegramm zu den Anschlägen in #SriLanka. pic.twitter.com/tJxd6jkaYX — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) April 21, 2019

I condemn the heinous terrorist attacks on churches and hotels in Sri Lanka on Easter Sunday, a sacred day for Christians. The UN stands in solidarity with Sri Lanka as the global community fights hatred and violent extremism together. Holy sites must be respected. — António Guterres (@antonioguterres) April 21, 2019

«Ειλικρινή συλλυπητήρια από τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον λαό της Σρι Λάνκα», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας «είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας!».

Φρίκη και οργή προκαλούν οι επιθέσεις στη Σρι Λάνκα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter.

Οι επιθέσεις στη #SriLanka ανήμερα του Καθολικού Πάσχα προκαλούν φρίκη και οργή. Η σκέψη όλων μας είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους. Η διεθνής μάχη απέναντι στη θρησκευτική μισαλλοδοξία και την τρομοκρατία πρέπει να είναι αμείωτη. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) April 21, 2019

«Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις ειδεχθείς επιθέσεις»

«Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από τις ειδεχθείς επιθέσεις σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ίδια ανάρτηση, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει πως η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις βίας και σημειώνει ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σε όλους τους πληγέντες».

Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από τις ειδεχθείς επιθέσεις σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα. Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις βίας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σε όλους τους πληγέντες https://t.co/KRJDCzN3hz — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 21, 2019

Τον αποτροπιασμό του εκφράζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν, ανήμερα του εορτασμού του Πάσχα των Δυτικών, σε Εκκλησίες και ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Σρι Λάνκα, Κολόμπο, προκαλώντας το θάνατο σε δεκάδες συνανθρώπους μας και τραυματίζοντας εκατοντάδες.

Ο Παναγιώτατος καταδικάζει απερίφραστα κάθε τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και κάθε πράξη μίσους, βίας και φονταμενταλισμού, απ’ όπου και αν αυτές προέρχονται, και καλεί όλους να εργαστούν, μέσω του διαλόγου και σε πνεύμα αλληλοσεβασμού, για τη διαφύλαξη του αγαθού της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας.

Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία προσεύχεται για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων, εκφράζοντας τα θερμά συλλυπητήριά της προς τις οικογένειές τους, ενώ εύχεται κουράγιο και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Ταυτόχρονα, εκφράζει τη συμπάθεια και τη συμπαράστασή της προς την τοπική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, την κυβέρνηση και τον λαό της Σρι Λάνκα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επικοινώνησε με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης Κωνσταντίνο και του ζήτησε να μεταφέρει το παραπάνω μήνυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τη Ρωμαιοκαθολική Κοινότητα, τις Αρχές και συνολικά στον λαό της Σρι Λάνκα.