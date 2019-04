Μπήκε στο… ρεύμα το τρένο στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Η πλήρως ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης που βάζει τις βάσεις για την μείωση του χρόνου του ταξιδιού στις 4 ώρες είναι γεγονός.

Όπως είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τίτλο «Eastmed infrastrure in the next decade», ο ΟΣΕ έχει ήδη κοινοποιήσει την εξέλιξη στις σιδηροδρομικές εταιρείες.

Για την ανάγκη μιας νέας λογικής έκανε λόγο ανοίγοντας την ομιλία του κι έδωσε έμφαση στην έλλειψη μέχρι σήμερα ενός στρατηγικού σχεδίου για τις μεταφορές, το οποίο πλέον έχει ολοκληρωθεί μετά από πολλές διαβουλεύσεις κατά τις οποίες καταγράφηκαν οι τοπικές ανάγκες.

«Ολοκληρώσαμε τη μελέτη για το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και πλέον θα υπάρχει ένα μοντέλο συνεχούς παρακολούθησης, επιλέχθηκαν υποδομές που πρέπει να υλοποιηθούν και σε λίγο καιρό θα εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι. Η διάρκεια του θα είναι μέχρι το 2037 με ένα σταθμό το 2027 οπότε θα επικαιροποιηθεί» είπε.

Όπως σημείωσε, προχωρά η συμφωνία με Βουλγαρία για τη λεγόμενη παράκαμψη Βοσπόρου. Αναμένεται τον Ιούνιο να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια η ίδρυση κοινής διακρατικής εταιρείας για το Sea2Sea Project το οποίο έχει την υποστήριξη της αρμόδιας Επιτρόπου κ. Βιολέτας Μπουλτς.

Στα ίδια πρότυπα, πρόκειται να δημουργηθεί μία κοινή εταιρεία με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Ειδομένη και θα αναβαθμιστούν τα τμήματα μέχρι τη Σερβία.

Υπέρ της επέκτασης των συμβάσεων παραχώρησης

Αναφερόμενος στις συμβάσεις παραχώρησης των πέντε αυτοκινητόδρομων της χώρας τάχθηκε υπέρ της παράτασής τους με ταυτόχρονη αύξηση του φυσικού αντικειμένου και μείωση διοδίων. Παράλληλα, την εκτέλεση των απαραίτητων περιβαλλοντικών έργων που δεν είχαν ενταχθεί στον αρχικό σχεδιασμό.

Μένοντας στο θέμα των διοδίων, ανέφερε ότι προχωρά ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο στην τελική του μορφή θα συνδέεται με τον ηλεκτρονικό ταχογράφο. Επίσης, θα είναι ένα σύστημα διαλειτουργικό με τις γειτονικές χώρες, και θα διατηρείται κοινή βάση δεδομένων για τον έλεγχο των βαρέων οχημάτων.

Όσον αφορά τα εν εξελίξει έργα ανέφερε χαρακτηριστικά τον ΒΟΑΚ, την παράκαμψη Χαλκίδας, τον οδικό άξονα Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη, το Άκτιο –Αμβρακία και την Υποθαλάσσια Σαλαμίνας.

Για τις πράσινες μεταφορές, ο κ. Σπίρτζης είπε πως ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης και της επέκτασης προς Καλαμαριά, ενώ κάλεσε την ΕΤΕπ να υποστηρίξει το έργο για την επόμενη φάση της Γραμμής 4 από το Γουδή μέχρι το Μαρούσι.

Για τα νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι ξεκινά ο διαγωνισμός για την προμήθεια των λεωφορείων με χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, ενώ ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά.