Αίγυπτος : Νεκροί τρεις τουρίστες και ο ξεναγός τους από έκρηξη βόμβας

epaselect epa07251947 Security personnel inspect the scene of a bomb explosion, near Mariottia Corridor, Giza, Egypt, 28 December 2018. According to reports, at least two Vietnamese tourists were killed and 10 injured from a bomb explosion near their tour bus at Mariottia Corridor going from Saqqara Pyramid to the Sound and Light show at the Pyramids of Giza. EPA/STR

Η πρώτη βομβιστική επίθεση εναντίον ξένων τουριστών στην Αίγυπτο από τον Ιούλιο του 2017 «προκάλεσε τον θάνατο τριών (βιετναμέζων) τουριστών κι ενός ξεναγού αιγυπτιακής υπηκοότητας», ανέφερε ανακοίνωση του γενικού εισαγγελέα. Η επίθεση, για την οποία δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής, προκάλεσε επίσης τους τραυματισμούς άλλων 12 επιβαινόντων στο λεωφορείο, ανάμεσά τους 11 τουριστών και του οδηγού του αυτοκινήτου, κατά την ίδια πηγή. Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη συνοικία Αλ Μαριουτίγια της Γκίζας, στη νοτιοδυτική περιφέρεια του Καΐρου. «Χάσαμε κάποιον» φώναζαν Ανδρες των σωμάτων ασφαλείας αναπτύχθηκαν γύρω από το λευκό λεωφορείο, το παρμπρίζ του οποίου ήταν γεμάτο ραγίσματα και η καρότσα του είχε υποστεί μεγάλη ζημιά. Μερικές ώρες αργότερα, στο σημείο μετέβη γερανός για να το απομακρύνει. Ομάδα Βιετναμέζων έτρεξε με τα πόδια προς το σημείο μετά την επίθεση. «Χάσαμε κάποιον», έλεγαν πανικόβλητοι οι τουρίστες στους αστυνομικούς, εκφράζοντας την «απόγνωσή» τους. «Αυτοσχέδιος μηχανισμός εξερράγη καθώς περνούσε λεωφορείο που μετέφερε 14 βιετναμέζους τουρίστες», συνόψισε το αιγυπτιακό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του. Οι επιβάτες μίνι-λεωφορείου που βρισκόταν κοντά στο λεωφορείο που χτυπήθηκε από την έκρηξη προσπάθησαν να βοηθήσουν τα θύματα. «Η κυκλοφορία σταμάτησε και κατεβήκαμε για να βοηθήσουμε», αφηγήθηκε ένας από τους επιβάτες του σε δημοσιογράφους. «Λυπηρό συμβάν» Συνοδευόμενος από τους υπουργούς Υγείας και Τουρισμού, ο πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι μίλησε μπροστά στις κάμερες για «λυπηρό συμβάν», επισκεπτόμενος το νοσοκομείο Ελ Χάραμ, όπου διακομίστηκαν και νοσηλεύονται οι τραυματίες. «Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα όπου να μην έχει γίνει επίθεση», τόνισε, ερωτηθείς για τις συνέπειες που θα έχει η βομβιστική επίθεση στον τουρισμό, τομέα-κλειδί για την οικονομία της Αιγύπτου. «Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πιθανό να επαναληφθεί και στο μέλλον κάτι τέτοιο», συνέχισε ο Μαντμπούλι. «Καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια στο 100%», πρόσθεσε. Επρόκειτο για την πρώτη επίθεση εναντίον τουριστών στην Αίγυπτο από τον Ιούλιο του 2017. Δύο ξένες γυναίκες είχαν τότε χάσει τη ζωή τους και άλλες τέσσερις είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι σε πλαζ στο θέρετρο Χουργκάντα (ανατολικά). Ο κρίσιμος τομέας του τουρισμού δοκιμάστηκε εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας μετά τη λαϊκή εξέγερση του Ιανουαρίου του 2011, η οποία οδήγησε στην πτώση του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ. Μετά την ανατροπή, το 2013, από τον στρατό του ισλαμιστή εκλεγμένου προέδρου Μοχάμεντ Μούρσι, η Αίγυπτος έχει γίνει στόχος πολλών επιθέσεων από εξτρεμιστικές οργανώσεις, με στόχο κυρίως άνδρες του στρατού και της αστυνομίας αλλά και μέλη της χριστιανικής μειονότητας των Κοπτών. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αίγυπτο Τον Ιανουάριο του 2016, τρεις ευρωπαίοι τουρίστες είχαν τραυματιστεί σε επίθεση με μαχαίρι, επίσης στη Χουργκάντα. Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί στις τοποθεσίες που προσελκύουν τουρίστες στην Αίγυπτο εξαιτίας των επιθέσεων. Ειδικοί πάντως επικρίνουν συχνά την αδιαφορία των αρχών για την περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων της Γκίζας, συνοικία παραμελημένη και φτωχή. Η χειρότερη πιο πρόσφατη επίθεση εναντίον τουριστών στην Αίγυπτο διαπράχθηκε την 31η Οκτωβρίου 2015. Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη βόμβας που είχε στοιχίσει τη ζωή στους 224 επιβαίνοντες σε ρωσικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε ρώσους τουρίστες, και συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το Σαρμ ελ Σέιχ, το θέρετρο στο νότιο τμήμα της χερσονήσου του Σινά. Ηταν αυτή η επίθεση που κατάφερε το πιο βαρύ πλήγμα για τον τουρισμό στην Αίγυπτο — ειδικά για τις αφίξεις ρώσων επισκεπτών, αλλά και των Ευρωπαίων. Εκτοτε, οι αρχές προσπαθούν να προσελκύσουν Ασιάτες και Αραβες. Στην Αίγυπτο εκφράζονταν τους τελευταίους μήνες ελπίδες για ανάκαμψη του τουριστικού τομέα, μετά την προσέλευση 8,2 εκατομμυρίων επισκεπτών το 2017, κατά τα επίσημα στοιχεία. Πάντως, η χώρα απείχε μακράν από τα 14,7 εκατ. τουρίστες που την είχαν επισκεφθεί το 2010. Ο στρατός και η αστυνομία της Αιγύπτου διεξήγαγαν από την αρχή της χρονιάς ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον εξτρεμιστών, ειδικά στη Χερσόνησο του Σινά, στον νότο και στην περιοχή των συνόρων με τη Λιβύη.