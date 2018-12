Air Force One: Εθεάθη πάνω από την Ευρώπη;

Αναστάτωση στα διεθνή ΜΜΕ προκάλεσαν σήμερα διάφορα tweets και φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζεται το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, Air Force One, να πετά πάνω από την Ευρώπη με άγνωστο τελικό προορισμό.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν είχε κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι. Κανονικά, το Air Force One μεταφέρει τον ίδιο ή κάποιο άμεσο μέλος της οικογένειάς του. Υπάρχουν, μάλιστα, δημοσιεύματα που αναφέρουν πως πέταξε πάνω από την Αγγλία και δείχνει να έχει… κατεύθυνση την Μέση Ανατολή.

Τις πληροφορίες μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναφέρουν πως το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ εντοπίστηκε να πετά… κάπου πάνω από την Ευρώπη. Και γιατί αυτό… είναι είδηση; Επειδή ο αμερικανός πρόεδρος, τον οποίο -υπό κανονικές συνθήκες- μεταφέρει το συγκεκριμένο αεροσκάφος, δεν έχει κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι.

Υπό κανονικές συνθήκες, αν δεν βρίσκεται ο αμερικανός πρόεδρος μέσα στο Air Force One, βρίσκεται κάποιο άμεσο μέλος της οικογένειάς του, ωστόσο ούτε κάτι τέτοιο είχε προγραμματιστεί.

Air Force One spotted over England just a few hours ago under different callsign, left Andrews at midnight. pic.twitter.com/7kRin3NYmQ — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) December 26, 2018

Από τον λογαριασμό των Wikileaks στο Twitter αναρτήθηκε φωτογραφία που υποθέτει πως ένα Boeing 747, που πιθανολογείται πως είναι το Air Force One, κατευθύνεται προς την Τουρκία. Μάλιστα, ο λογαριασμός των Wikileaks διενεργεί γκάλοπ για τον πιθανό προορισμό του αεροσκάφους.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον Λευκό Οίκο, ενώ και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ τηρεί σιγή ιχθύος στο αγαπημένο του Twitter εδώ και 19 ώρες.

The Boeing 747 usually used by Trump for Air Force One is currently moving towards Turkey. pic.twitter.com/TG5Ndzoyvn — WikiLeaks (@wikileaks) December 26, 2018