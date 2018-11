Κυρ. Μητσοτάκης: «Ντροπή για την Δημοκρατία η καταδίωξη της Athens Review of Books»

Χωρίς ελευθερία του λόγου και του Τύπου δεν υπάρχει δημοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του, με αφορμή τα 10 χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού The Athens Review of Books, «ένα περιοδικό που τιμά τα ελληνικά γράμματα».

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τονίζει πως η καταδίωξη της Athens Review of Books είναι ντροπή για την ελληνική Δημοκρατία και πρέπει εδώ και τώρα να τελειώσει. «Αν συνεχιστεί, υπεύθυνη θα είναι η κυβέρνηση», σημειώνει χαρακτηριστικά και υπενθυμίζει πως η Νέα Δημοκρατία έχει φέρει το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου τη ΝΔ για το 100ό τεύχος:

«Παρακολουθώ το περιοδικό The Athens Review of Books από τα πρώτα τεύχη του. Κάθε φορά που το διαβάζω δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κυκλοφορεί κάθε μήνα, στη μικρή ελληνική αγορά, ένα τέτοιας ποιότητας έντυπο. Το ελληνικό αντίστοιχο του The New York Review of Books ‒με το οποίο άλλωστε συνεργάζεται‒ κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στα ελληνικά γράμματα και έντονη παρουσία στον χώρο της διακίνησης των ιδεών, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Τώρα, στο κατώφλι 10 χρόνων κυκλοφορίας του, με υπό έκδοση το 100ό τεύχος του, έχει πλέον κατακτήσει όχι μόνο διεθνές κύρος, αλλά και μια πανευρωπαϊκή αρνητική πρωτοτυπία: κινδυνεύει να κλείσει διότι ο πρόσφατα αποπεμφθείς Υπουργός Εξωτερικών έβαλε σκοπό του να το εξοντώσει.

Με πρόσχημα μια επιστολή αναγνώστη που τον χαρακτήριζε φανατικό σταλινικό, ο κ. Ν. Κοτζιάς έσυρε το περιοδικό στα δικαστήρια ζητώντας «αποζημίωση» 250.000 ευρώ. Ως Υπουργός Εξωτερικών, επί 3,5 χρόνια χρησιμοποίησε με αθέμιτο τρόπο την κρατική εξουσία για την ιδιωτική του αντιδικία προκειμένου να συντρίψει το περιοδικό, με δικηγόρους τους Ι.Κ. Μαντζουράνη και Φ. Κρανιδιώτη. Μόλις πρόσφατα ωστόσο, ο διώκτης του περιοδικού ομολόγησε δημοσίως ότι «εθήτευσε στον σταλινισμό», ενώ στην αγωγή του αυτό το θεωρούσε… συκοφαντία.

Ένα περιοδικό όπως το Athens Review of Books, επίλεκτο μέλος της Δημοκρατίας των Γραμμάτων, η πολιτεία θα έπρεπε να το στηρίζει, όχι να το τρομοκρατεί και να το καταδιώκει με αναίσχυντη χρήση των μηχανισμών τού κράτους. Η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά πιστεύουμε πως χωρίς ελευθερία του λόγου και του Τύπου δεν υπάρχει δημοκρατία. Θα υπερασπιστούμε την ελευθερία του Τύπου και ειδικότερα ένα περιοδικό που τιμά τα ελληνικά γράμματα. Ήδη φέραμε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν χρειαστεί θα το ξαναφέρουμε στην Oλομέλεια. Η καταδίωξη της Athens Review of Books είναι ντροπή για την Ελληνική Δημοκρατία. Πρέπει εδώ και τώρα να τελειώσει. Αν συνεχιστεί, υπεύθυνη θα είναι η κυβέρνηση.

Εύχομαι στην Athens Review of Books να συνεχίσει τις επιτυχίες, να θέτει πάντα ψηλότερα τον πήχη της ποιότητας και να χιλιάσει τα τεύχη της!».

Σταύρος Θεοδωράκης : Να σταματήσουμε την παράλογη και εκδικητική βία

«Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την παράλογη και εκδικητική συμπεριφορά που έχει ως στόχο να φιμωθεί μια ανεξάρτητη «ενοχλητική» φωνή» αναφέρει από την πλευρά του ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης με αφορμή τα 10 χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού. «Ο κυβερνητικός συνασπισμός των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει τεράστιες ευθύνες που ενθαρρύνει και ενισχύει ποικιλοτρόπως τέτοιου τύπου διώξεις» τονίζει.

Ολόκληρη η δήλωση του επικεφαλής του Ποταμιού

«Μετά από 100 τεύχη Athens Review of Books μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα πια για ένα φιλελεύθερο εκδοτικό φαινόμενο που προσφέρει πολλά στην κριτική σκέψη, τη γνώση και τον διάλογο. Δεν έκανε εκπτώσεις στην ποιότητα, συγκέντρωσε σημαντικούς Έλληνες και πολλούς διαπρεπείς ξένους διανοούμενους και αυτά είναι μόνο καλά όταν μάλιστα σκεφθεί κανείς ότι ο τόπος μας λυμαίνεται κατά εποχές από δημαγωγούς και συντηρητικές μέχρι και ψεκασμένες θεωρίες.

Ποιος μπορεί να αγνοήσει τόσα πρωτότυπα και υψηλής ποιότητας αφιερώματα σε έλληνες και ξένους συγγραφείς και στοχαστές; Μια μαχητική φωνή για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, και ανυποχώρητη στις μάχες για την ελευθερία της έκφρασης, για την ελευθεροτυπία, για κράτος δικαίου, τον πυρήνα δηλαδή της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Το Ποτάμι από την αρχή, επανειλημμένα και χωρίς αμφιταλαντεύσεις έχει καταδικάσει την δικαστική καταδίωξη της Athens Review of Books από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την παράλογη και εκδικητική συμπεριφορά που έχει ως στόχο να φιμωθεί μια ανεξάρτητη «ενοχλητική» φωνή. Ο κυβερνητικός συνασπισμός των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει τεράστιες ευθύνες που ενθαρρύνει και ενισχύει ποικιλοτρόπως τέτοιου τύπου διώξεις. Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μίλτος Κύρκος έφερε πρόσφατα το θέμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα επιμείνουμε λοιπόν. Για να υπάρξει γρήγορη απελευθέρωση από την ομηρεία. Για να κρατήσουμε στα χέρια μας εκατοντάδες ακόμη τεύχη της Athens Review of Books.

Άλλωστε τα πρώτα εκατό ήταν δύσκολα!»

Ερώτηση προς την Κομισιόν από τους ευρωβουλευτές Μιλτιάδη Κύρκο και Μαρία Σπυράκη

Νέα ερώτηση για την προστασία της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές Μιλτιάδης Κύρκος και Μαρία Σπυράκη. Όπως αναφέρουν:

«O Έλληνας πρώην Υπουργός Εξωτερικών άσκησε αγωγή εναντίον του περιοδικού «Athens Review of Books» για συκοφαντική δυσφήμιση ζητώντας 250.000 ευρώ. Ο Ν. Κοτζιάς, επί χρόνια ανώτερο στέλεχος και στενός συνεργάτης του ΓΓ του ΚΚΕ, συγγραφέας ιδεολογικού βιβλίου σε συνεργασία με εξέχοντα στελέχη του καθεστώτος της Ανατ. Γερμανίας και προπαγανδιστής του Γιαρουζέλσκι, εθίγη επειδή χαρακτηριζόταν σε επιστολή αναγνώστη ως «γκαουλάιτερ του σταλινισμού». Οι δικαστές ικανοποίησαν τον Υπουργό Ν. Κοτζιά. Ο Υπουργός Ν. Κοτζιάς, στη συνέχεια, στράφηκε εναντίον του περιοδικού, για τον προφανή λόγο ότι του ασκούσε πολιτική κριτική, και προχώρησε από τον Ιούλιο 2017 σε δέσμευση των λογαριασμών των εκδοτών και των εσόδων του περιοδικού από το πρακτορείο διανομής τύπου.

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η ποινικοποίηση από την πολιτική ηγεσία της έκφρασης πολιτικής κριτικής συνάδει με την ελευθερία του Τύπου;

2. Ποια η θέση της Επιτροπής στη δυνατότητα που δίνει η ελληνική νομοθεσία σε πολιτικούς να ασκούν συστηματικά αγωγές αποζημίωσης κατά εντύπων, ζητώντας αναντίστοιχα υψηλά ποσά ως αποζημίωση;

3. Αντιμετωπίζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο η εν λόγω, αλλά και παρόμοιες υποθέσεις, να εκφοβίζουν τον Τύπο, όταν μάλιστα συνεπικουρούνται από δικαστικές αποφάσεις, που στη συνέχεια καταπίπτουν στο ΕΔΔΑ;».