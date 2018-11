Ο Τσίπρας, η Εκκλησία και ο… Καίσαρας

Meeting of the Parliamentary Group of SYRIZA in the Senate Hall of the Greek parliament, Athens, Greece on October 30, 2018. / Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018. (File: 06_21_20181030_mm_030131540903300.jpg )

Υπάρχουν καμιά φορά κάποια πράγματα που σε κάνουν να απορείς. Οταν, για παράδειγμα, σε καλεί εμπιστευτικά (πασοκογενής) βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να σου πει ότι κι αυτός διαφωνεί με τον διαχωρισμό Εκκλησίας – Κράτους, και το είπε μάλιστα ευθέως στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Οταν ο ίδιος βουλευτής αποκάλυπτε (πάλι εμπιστευτικά) ότι τρεις ήταν αυτοί που επιζητούσαν (και μάλιστα πιεστικά) την κατάργηση του άρθρου 3 του Συντάγματος κατονομάζοντάς τους παράλληλα: Δηλαδή τους Νίκο Φίλη, την Τασία Χριστοδουλοπούλου και τον Κώστα Δουζίνα. Οι αποκαλύψεις όμως δεν σταμάτησαν εδώ, όχι μόνον από τον συγκεκριμένο βουλευτή, αλλά (και εδώ είναι η είδηση) από μέλος της κυβέρνησης… nnn Το άρθρο 3 δεν πρόκειται να καταργηθεί, δεν είναι στις επιδιώξεις του Αλέξη Τσίπρα (φωτογραφία), έλεγε ο συγκεκριμένος υφυπουργός. Και αντί για κατάργηση στις σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους, ο Πρωθυπουργός το είπε πολύ προσεκτικά και έκανε λόγο για τον… «επαναπροσδιορισμό ή επαναπροσέγγιση του Κράτους με την Εκκλησία». Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί η μισθοδοσία των ιερωμένων από το κράτος, ούτε βεβαίως οι επιχορηγήσεις. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος που κάνει την κατάργηση του άρθρου 3 απαγορευτική. Οι διεθνείς συμβάσεις του κράτους με τα πατριαρχεία. Αλλά υπάρχει και ο… Καίσαρας. Τα του Θεού… Ανάμεσα στα επιχειρήματα που ακούστηκαν από τους (χριστιανούς – ορθόδοξους) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (και σας διαβεβαιώ ότι είναι αρκετοί, και ας προτιμούν τον πολιτικό όρκο) ώστε να μην καταργηθεί το άρθρο 3 ήταν και το εξής: «Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ». Δηλαδή: «Προσφέρετε στον Καίσαρα αυτά που ανήκουν στον Καίσαρα και στον Θεό αυτά που ανήκουν στον Θεό». nnn Το παραπάνω υπενθύμισε υφυπουργός της κυβέρνησης λέγοντας ότι αποτελεί εντολή του Ιησού όπως καταγράφεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αποδεικνύεται, τους είπε, ότι ο χριστιανισμός προώθησε σημαντικά τη ρωμαϊκή παράδοση του δικαίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα την επέβαλε. Κατακυρώνει δύο διακριτές εξουσίες: τη λειτουργία της πίστης και τη λειτουργία της πολιτείας. Στην Πλατυτέρα των Ουρανών Αυτά περί διαχωρισμού Κράτους – Εκκλησίας (που δεν πρόκειται να γίνει). Οι συνομιλητές μου ωστόσο υπενθύμισαν τις στενές σχέσεις που διατηρεί ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο, ότι τελευταίως έγινε ένα μεγάλο χατίρι στον Αρχιεπίσκοπο με την τοποθέτηση του Κ. Δήμτσα στην πολιτική διοίκηση του Αγίου Ορους (χωρίς την τυπική έγκριση του Οικουμενικού Πατριάρχη) και ότι (να μια άλλη είδηση) τον Δεκέμβριο ο κ. Τσίπρας και ως υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί το Αγιον Ορος, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών Μάρκο Μπόλαρη, τον διευθυντή του διπλωματικού γραφείου κ. Καλπαδάκη και τους (απαραίτητους) Νίκο Παππά και Δ. Τζανακόπουλο. Απλώς οι συνομιλητές μου μού υπενθύμισαν ότι ξαναπήγε στο Αγιον Ορος ο κ. Τσίπρας το 2015, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και κέρδισε τις εκλογές. Λέτε τώρα που θα ξαναπάει να ελπίζει πάλι σε κάτι τέτοιο; Οι ελπίδες στον Υψιστο Πάντως φαίνεται ότι ορισμένοι στην κυβέρνηση εναποθέτουν τις ελπίδες τους πλέον στον… Υψιστο. Θέλετε ορισμένα παραδείγματα; Την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Αθήνα Αντρέι Μάσλοβ, όχι για κάποιο διάβημα ή για κάποια απέλαση, αλλά για αναθέρμανση των σχέσεων. Πώς όμως τη στιγμή που υπήρξαν απελάσεις διπλωματών και κάποιες σκληρές δηλώσεις του Νίκου Κοτζιά; Ιδού λοιπόν τι σκέφτηκαν εκεί στη Βασ. Σοφίας. Ζήτησαν από τον Ρώσο να οριστεί το 2019 ως έτος… Θρησκείας Ελλάδας – Ρωσίας. Εκεί στο Ερμιτάζ (στην Αγία Πετρούπολη) υπάρχουν εκπληκτικές και σπάνιες βυζαντινές εικόνες που θα μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα για προσκύνημα των πιστών. Ο Πάιατ στο ΥΠΕΞ Δεν ξέρω τι απάντησε ο ρώσος πρέσβης, αλλά με το που το έμαθε ο αμερικανός πρεσβευτής ότι πήγε ο Ρώσος στο υπουργείο, πάει κι αυτός την Τετάρτη το μεσημέρι. Ηταν η πρώτη του επίσκεψη στο Εξωτερικών από τότε που ανέλαβε και υπουργός Εξωτερικών ο κ. Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν στο υπουργείο, και έτσι ο Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε με τον υφυπουργό Μάρκο Μπόλαρη. Και για όσους διερωτώνται πώς έχουν κατανεμηθεί οι αρμοδιότητες στο ΥΠΕΞ, τους πληροφορώ να μην αγωνιούν γιατί δεν έχουν ακόμα κατανεμηθεί. Ο Πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών θα ετοιμάσει ειδικό διάταγμα με τις αρμοδιότητες στις αρχές Νοεμβρίου. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλλά ας επανέλθω στην αναθεώρηση του Συντάγματος και τις προτάσεις που έκαναν οι Συριζαίοι βουλευτές. Εις εξ αυτών έλεγε στη Βουλή ότι υπήρξε μία πρόταση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία εάν γίνει τελικά αποδεκτή (που δεν το πιστεύω) πολύ θα στενοχωρήσει τον Προκόπη Παυλόπουλο. Οτι δηλαδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες που έχει (που δεν είναι και πολλές) πλην μίας: της σύγκλησης του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Επαναστατική πρόταση από συριζαίο βουλευτή, θα πείτε, που όμως δεν θα περάσει. Δεν είμαι βέβαιος όμως εάν δεν θα περάσει και μια άλλη πρόταση που αφορά τη συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής. Οτι δηλαδή ο εκλογικός νόμος θα προβλέπει και απλή αναλογική και… μπόνους εδρών. Ναι, δεν διαβάσατε λάθος, για να μην υπάρξει ακυβερνησία, ειπώθηκε ότι το πρώτο κόμμα θα λαμβάνει μπόνους δέκα εδρών (και όχι 50 που είναι σήμερα). Προανάκριση για 4 υπουργούς Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θυμάστε προ μηνών που δύο βουλευτές της ΝΔ, οι Γ. Γεωργαντάς και Νίκος Παναγιωτόπουλος (τομεάρχης Δικαιοσύνης), κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων (από φακέλους του ΑΣΕΠ) των υπό διορισμό γενικών γραμματέων; Σας πληροφορώ ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διέταξε προκαταρκτική εξέταση κατά τεσσάρων υπουργών. Θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους και εν συνεχεία θα καταθέσουν ως ύποπτοι. Η ΝΔ θεωρεί την υπόθεση πολύ σοβαρή. Οσον αφορά τα ονόματα των τεσσάρων υπουργών αναμένεται να δοθούν τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Εμφύλιος στην Κατερίνη Πρώτα έχουμε τον βουλευτή Κώστα Κουκοδήμο που θέλει από βουλευτής να γίνει δήμαρχος (με στήριξη βεβαίως της ΝΔ). Εν συνεχεία έχουμε τον νυν δήμαρχο Σάββα Χιονίδη (που είχε στηριχθεί από τη ΝΔ) που του πρότειναν να πάει βουλευτής και να μην είναι δήμαρχος. Αλλά ο κ. Χιονίδης δεν το δέχτηκε και διεκδικεί τώρα τον δήμο Κατερίνης μαζί με τον κ. Κουκοδήμο. Ετσι άρχισε ένας υπόγειος εμφύλιος στην Κατερίνη με κατηγορίες (από τον κ. Κουκοδήμο) ότι ο κ. Χιονίδης έχει συνεργαστεί με τον… ΣΥΡΙΖΑ. Επειτα από αυτό η ΝΔ αποφάσισε να μη δώσει στήριξη σε κανέναν. Υπάρχει ωστόσο ένα θέμα. Ο κ. Κουκοδήμος έκανε ολόκληρη γιορτή εξαγγέλλοντας στην Κατερίνη την υποψηφιότητά του ως δημάρχου. Προσκάλεσε μάλιστα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και καμιά 50ριά βουλευτές. Οι βουλευτές πήγαν στη γιορτή, όχι όμως ο κ. Μητσοτάκης.