Τότεναμ: «Εδεσε» τον Άλι μέχρι το 2024

Την υπογραφή του σε νέο εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Τότεναμ έβαλε ο Ντέλε Άλι, ο οποίος θα παραμείνει κάτοικος Λονδίνου μέχρι το 2024.

Οι επιδόσεις του διεθνούς Άγγλου με τους «πετεινούς» σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον πολλών ομάδων οδήγησαν τη διοίκηση της ομάδας να του προσφέρει επέκταση της συνεργασίας.

Έτσι, μετά τον Χάρι Κέιν ακόμα ένας βασικότατος παίκτης επιλέγει να συμπλεύσει επί μακρόν με την ομάδα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο.

Σε 153 εμφανίσεις με τη φανέλα της Τότεναμ ο Άλι έχει καταφέρει να σκοράρει ήδη 48 γκολ.

✍️ We are delighted to announce that @dele_official has signed a new contract with the Club, which will run until 2024. #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 30, 2018