Τζέντλεμαν ο Τσιτσιπάς: «Ζητώ συγνώμη για τη συμπεριφορά μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει άλματα προόδου και χωρίς αμφιβολία ανήκει πλέον στην ελίτ του παγκοσμίου τένις. Ο 20χρονος, που πρόσφατα πανηγύρισε τον πρώτο του ATP τίτλο, μέσα από τα τουρνουά κερδίζει πολύτιμες εμπειρίες και ωριμάζει όχι μόνο ως τενίστας, αλλά και ως άνθρωπος.

Ο Ελληνας πρωταθλητής καθημερινά μαθαίνει νέα πράγματα, βελτιώνεται αθλητικά και γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Πλέον, έχει φτάσει στο σημείο να καταλαβαίνει τα λάθη του και να ζητάει συγγνώμη, γεγονός που πιστώνεται εν πολλοίς και στον πατέρα του, Απόστολο. Η άνευ λόγου και ουσίας διαμάχη με τον Ντανιήλ Μεντβέντεφ χάλασε την εικόνα του Στέφανου, αλλά πλέον ο 20χρονος συμπατριώτης μας δείχνει ότι στόχος του εκτός από σπουδαίος τενίστας είναι να γίνει και σπουδαίος άνθρωπος, που θα αποτελέσει πρότυπα για τα μικρά παιδιά.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για τα προημιτελικά του τουρνουά στη Βασιλεία με αντίπαλο τον κακό του δαίμονα, Μεντβέντεφ, ένα κοριτσάκι βοήθησε τον Στέφανο να βγάλει από τη σακούλα τη ρακέτα του και αυτός με τους παλμούς να έχουν χτυπήσει… κόκκινο την τράβηξε με δύναμη, με την εικόνα να προκαλεί ποικίλα σχόλια στα social media. Ο Στέφανος το βράδυ του Σαββάτου πήρε θέση, ζητώντας συγγνώμη μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter: «Συμφωνώ ότι ήταν απαράδεκτο. Δεν είχα κάνει εναντίον του παιδιού. Ήθελα απλά τη ρακέτα μου για να παίξω. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Ζητώ συγνώμη για τη συμπεριφορά μου» έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο και την απάντησή του:

I totally agree that this is unacceptable. I had nothing against the ball kid. I just wanted my racket ready for play. Nothing more than that. I apologize for my actions.

I was a ball kid once and trust me the job they have to put to have things in order is twice more than us, players on-court. I do appreciate everything they have to go through to make us feel comfortable and satisfied when we do our job. They are a big help!

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) October 27, 2018