Χωρίς συμφωνία μέχρι στιγμής το διαζύγιο Βρετανίας – Ευρωπαϊκής Ενωσης

European Union flags are seen outside the EU Commission headquarters in Brussels, prior to a meeting between Britain's Secretary of State for Exiting the EU Dominic Raab and EU's chief Brexit negotiator Michel Barnier, Belgium October 14, 2018. REUTERS/Francois Lenoir

Οι πρεσβευτές των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώθηκαν σήμερα ότι δεν έχει μέχρι στιγμής επιτευχθεί καμία συμφωνία με τη Βρετανία σχετικά με τους όρους του διαζυγίου της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφεραν δύο διπλωματικές πηγές της ΕΕ. Λίγο νωρίτερα, ανώτατες ευρωπαϊκές πηγές επιβεβαίωναν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι οι διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου στις Βρυξέλλες μεταξύ αξιωματούχων της Βρετανίας και της ΕΕ δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει σε μια τελική συμφωνία για το Brexit, την οποία θα εγκρίνουν αυτήν την εβδομάδα οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ορισμένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες, που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι ότι οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές θα ανακοίνωναν στους πρεσβευτές των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συνεδρίαση στις 19.30 στις Βρυξέλλες, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία. Ωστόσο, άλλες πηγές είπαν στο Ρόιτερς ότι χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν στη συμφωνία που επιθυμούν. Από την πλευρά του ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενος τρεις διπλωμάτες της ΕΕ, ότι οι διαπραγματευτές για το Brexit κατέληξαν σε συμφωνία για τους όρους εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ. Συνεδριάζουν εκτάκτως στις Βρυξέλλες για το Brexit