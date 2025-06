Η 24η Ιουνίου φέρνει κρίσιμες εξελίξεις για τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υποδομών. Από τη δικαστική απόφαση-ορόσημο για την Anthropic και την ίδρυση ενός νέου ινστιτούτου ανεξάρτητης AI έρευνας, έως την παρουσίαση ενός εργαλείου που αλλάζει τα δεδομένα στην καινοτομία και τις εντάσεις στην κοινότητα του Discord, η τεχνολογία συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει όρια, θεσμούς και μοντέλα λειτουργίας.

Ημέρα γεμάτη δεδομένα, bots και σουρεαλισμό. Καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα του 2025.

Στις 24 Ιουνίου, ο Ομοσπονδιακός δικαστής William Alsup κατέληξε ότι η Anthropic μπορεί νόμιμα να χρησιμοποιεί βιβλία που έχει αγοράσει και ψηφιοποιήσει για την εκπαίδευση των μοντέλων Claude, δικαιολογώντας τη χρήση ως «fair use» λόγω του μετασχηματιστικού χαρακτήρα της διαδικασίας. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η αποθήκευση εκατομμυρίων πειρατικών αντιγράφων στον κεντρικό χώρου της εταιρείας δεν καλύπτεται από fair use και έθεσε δίκη για τις νομικές συνέπειες αυτού του μέρους της υπόθεσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Γιατί είναι σημαντικό:

Η απόφαση θέτει νομολογικό προηγούμενο για τις AI εταιρείες, καθώς καθορίζει σαφώς ότι το fair use εφαρμόζεται σε νόμιμα αποκτημένο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό προστατεύει σημαντικά startups και κολοσσιαίους παίκτες στον χώρο της AI, όπως η OpenAI, ενώ παράλληλα διαχωρίζει τη νόμιμη πρακτική από την πειρατεία, καθιστώντας σαφή τα όρια της συμμόρφωσης με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πηγή

Ο Andy Konwinski, συνιδρυτής των Databricks και Perplexity AI, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου φορέα για την υποστήριξη ανεξάρτητης και μη-κερδοσκοπικής έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη: του Laude Institute. Ο ίδιος χρηματοδοτεί το εγχείρημα με προσωπική επένδυση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της βασικής επιστημονικής έρευνας που δεν εξαρτάται από επιχειρηματικά συμφέροντα.

Το ινστιτούτο θα λειτουργεί με υβριδικό μοντέλο: ένας μη κερδοσκοπικός βραχίονας θα προσφέρει επιδοτήσεις (grants) σε ερευνητές και πανεπιστήμια, ενώ ένας for-profit βραχίονας θα υποστηρίζει πιο εμπορικά προσανατολισμένα projects. Ήδη ανακοινώθηκε η πρώτη μεγάλη συνεργασία με το AI Systems Lab του UC Berkeley, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με 15 εκατ. δολάρια σε διάστημα πενταετίας.

Γιατί είναι σημαντικό:

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου η έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχείται από μεγάλες εταιρείες και εμπορικά συμφέροντα. Το Laude Institute επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ουδέτερο, επιστημονικά καθοδηγούμενο χώρο για πειραματισμό, διαφάνεια και καινοτομία. Αν πετύχει, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο υπεύθυνου και δημοκρατικού μέλλοντος για την AI — θέτοντας πρότυπο για επόμενες ανάλογες κινήσεις.

Πηγή

Η Deepinvent παρουσίασε το “AI Innovator”, ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί generative AI για να επιταχύνει τη διαδικασία Έρευνας & Ανάπτυξης. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα χρήσης, εταιρείες δημιούργησαν 2.000 νέες πατέντες ή εφευρετικά concepts. Το εργαλείο στοχεύει στη μείωση του χρόνου και κόστους ανάπτυξης νέων προϊόντων σε τομείς όπως φάρμακα, ενέργεια και άμυνα.

Γιατί είναι σημαντικό:

Η αντικατάσταση της R&D με AI αλλάζει ριζικά το μοντέλο καινοτομίας. Αν επιβεβαιωθεί η απόδοση του εργαλείου, πρόκειται για μία από τις πιο επαναστατικές χρήσεις της AI στη βιομηχανία.

Πηγή

Η Digital Asset, εταιρεία πίσω από το blockchain δίκτυο Canton, ολοκλήρωσε γύρο χρηματοδότησης 135 εκατ. δολαρίων με τη συμμετοχή των Goldman Sachs, Citadel Securities και BNP Paribas. Το Canton στοχεύει στη δημιουργία «διαλειτουργικών» υποδομών που συνδέουν διάφορα στοιχεία πραγματικής οικονομίας με smart contracts (ομόλογα, μετοχές, funds).

Γιατί είναι σημαντικό:

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές απόπειρες να εφαρμοστεί το blockchain πέρα από τις crypto συναλλαγές — στον θεσμικό και ρυθμιζόμενο τραπεζικό χώρο. Αν πετύχει, ανοίγει δρόμο για την mainstream χρήση των αποκεντρωμένων υποδομών.

Πηγή

Η πλατφόρμα BotGhost—η δημοφιλής no‑code λύση για τη δημιουργία bots στο Discord με πάνω από 3 εκατομμύρια χρήστες—έλαβε επίσημη προειδοποίηση από το Discord, καλώντας την να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της έως και τις 14 Ιουλίου 2025. Το κρίσιμο σημείο στον λόγο της προειδοποίησης είναι ο χειρισμός «bot tokens»’ χωρίς την αποδοχή αυτής της μεθόδου, με απειλή διακοπής λειτουργίας. Σύμφωνα με τον ιδρυτή του BotGhost, η Discord απαιτεί την πλήρη κατάργηση της πρόσβασης των χρηστών στα bot tokens, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των bots μέσω της πλατφόρμας. Όπως δηλώνει: «Η απαίτηση αυτή καθιστά αδύνατη τη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Η Discord δεν δίνει χρόνο, ούτε ρεαλιστικές εναλλακτικές».

Discord is Threatening to Shutdown BotGhost: The Enshittification of Discord.

Discord has given us a sudden ultimatum: change how our platform works by July 14 or face total shutdown.

They claim our use of bot tokens violates their policy, even though this is standard practice…

— Tom (@Tomtoise) June 23, 2025