Η σέντρα των αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής στη League Phase του Europa League βρίσκει τον Ολυμπιακό στη 12η θέση. Με τον θρίαμβο της προηγούμενης Πέμπτης στο Πόρτο, το αήττητο έξι αγώνων και ρεκόρ 3-3-1 ο κάτοχος του Conference έφτασε να διεκδικεί -με αξιώσεις μάλιστα- την παρουσία του στην πρώτη οκτάδα της τελικής κατάταξης. Σε αυτήν την περίπτωση θ’ αποφύγει τον έναν έξτρα γύρο των playoffs και θα εισέλθει απευθείας στη 16άδα.

Σύμφωνα με το λογισμικό της Football Meets Data, οι πιθανότητες που του αναλογούν υπερβαίνουν πλέον το 40%.

📊📉📈 Our final UEL league stage simulations ahead of the last matchday, incorporating changes in Elo ratings after domestic league matches.

▪️ teams are ordered on average expected final position, not on the probability to qualify. pic.twitter.com/K2gvdvLcSz

