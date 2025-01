Σε εφαρμογή μοιάζει να βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, από τις πρώτες μέρες της δεύτερης θητείας του στην προεδρία των ΗΠΑ, το σχέδιό του για τη μορφή της σχέσης Ουάσινγκτον – Βρυξελλών, που, κατά πώς φαίνεται, ουδεμία σχέση θα έχει με την αγαστή συνεργασία επί των ημερών Μπάιντεν.

Ενδεικτική του κλίματος που διαμορφώνεται, η απαξία με την οποία αντιμετώπισε την πρόσκληση που έλαβε από την Κάγια Κάλας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, προκειμένου να παραστεί τη Δευτέρα – δια ζώσης ή μέσω zoom – στην τακτική συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του μπλοκ, προκειμένου να αποκατασταθεί η νέα διατλαντική σχέση.

H κορυφαία Ευρωπαία διπλωμάτης αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι ζήτησε από τον Μάρκο Ρούμπιο να έρθει «για να εξηγήσει τις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών» — οι οποίες εσχάτως περιλαμβάνουν την κατάληψη της Γροιλανδίας, όπου ζουν 55.000 πολίτες της ΕΕ.

Εκείνος ωστόσο, όπως παραδέχθηκε η Κάλας, όχι μόνο δεν εμφανίστηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα, δεν απάντησε καν στην πρόσκληση. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε γι’ αυτήν, εκπρόσωπός του απάντησε μέσω email ότι «δεν έχουμε κανένα ταξίδι να ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή».

Η μη εμφάνιση του ωστόσο δεν προκαλεί απαραίτητα ανήκεστο διπλωματική βλάβη. Άλλωστε, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ τείνουν να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα κι έτσι ο Ρούμπιο έχει κι άλλη ευκαιρία να παραστεί. Η Κάλας τόνισε μάλιστα ότι είναι «πρόθυμη να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον το συντομότερο δυνατό».

Η σιωπή του Αμερικανού ΥΠΕΞ βέβαια προκαλεί ανησυχία μεταξύ των αξιωματούχων στις Βρυξέλλες που υποψιάζονται ότι η κυβέρνηση του Τραμπ σκόπιμα «βάζει στον πάγο» την ΕΕ, όπως εκπροσωπείται από τις Βρυξέλλες και τα πανευρωπαϊκά διπλωματικά πλαίσια, προτιμώντας τις διμερείς επαφές με ξεχωριστά τα ευρωπαϊκά κράτη, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής «διαίρει και βασίλευε», με απώτερο στόχο την αποδυνάμωση του μπλοκ, όπως εκτιμά το Politico.

