Λίγο αφότου είχε αποκαλύψει τη μη ανταπόκριση του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην πρόσκληση να συμμετάσχει στην τακτική συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του μπλοκ, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι είχε μια εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο.

«Συζητήσαμε παγκόσμια ζητήματα όπου ΕΕ και ΗΠΑ μοιράζονται κοινά συμφέροντα, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, η επιβλαβής επιρροή του Ιράν και οι προκλήσεις που θέτει η Κίνα», τόνισε η Κάλλας σε ανάρτησή της.

Good call with @SecRubio.

We discussed global issues where the EU and US have the same interests, including Russia’s war in Ukraine, Iran’s malign influence and challenges posed by China.

The EU and US are always stronger together.

Looking forward to meeting you soon. pic.twitter.com/leKEB81SUT

— Kaja Kallas (@kajakallas) January 28, 2025