Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι φόρεσε τα ερυθρόλευκα. Τόσο κυριολεκτικά, για τη φωτογράφιση, όσο και μεταφορικά, καθώς υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και τέθηκε στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ.

🔴⚪🦁 Our new 𝑳𝑰𝑶𝑵!

Στα 25 του ο διεθνής Νιγηριανός αριστερός μπακ έρχεται από την πορτογαλική Μποαβίστα στην οποία μέτρησε ως σήμερα 77 συμμετοχές και 5 γκολ. Προηγουμένως ήταν και παίκτης της Φαρένσε. Στον Ολυμπιακό θα συναγωνίζεται πλέον με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα για τη θέση του βασικού στο αριστερό άκρο της άμυνας χάρη στο δυναμικό παιχνίδι του.

Νωρίτερα τη Δευτέρα οι Πειραιώτες είχαν επισημοποιήσει τη συμφωνία με την Μπράγκα για την επιστροφή του Αντρέ Όρτα και είχαν ολοκληρώσει την απόκτηση του Μπετανκόρ, ο οποίος ως το καλοκαίρι θα παραμείνει δανεικός στον Πανσερραϊκό.

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Ονιεμαέτσι στο Olympiacos TV! / Onyemaechi’s first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Onyemaechi #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/oS04Gr4Xoo

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 27, 2025