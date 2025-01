Τα απόνερα από τον αμφιλεγόμενο «ναζιστικό» χαιρετισμό του Ίλον Μασκ συνεχίζονται. Η Wikipedia αναφέρθηκε στη σελίδα στη συγκεκριμένη κίνησή του κάτι που δεν του άρεσε καθόλου.

Ο Ίλον Μασκ έσπευσε να της επιτεθεί με σειρά αναρτήσεων. «Από τη στιγμή που η προπαγάνδα των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης θεωρείται «έγκυρη» πηγή από τη Wikipedia, φυσικά γίνεται απλά μια προέκταση της προπαγάνδας των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης!» ανέφερε αρχικά.

Λίγο αργότερα, ο Μασκ «χτύπησε» ξανά και σε πιο επιθετικό ύφος τόνισε: «Αχρηστεύστε τη Wikipedia μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία!».

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από έναν εκ των ιδρυτών της Wikipedia. Ο Τζίμι Γουέιλς έσπευσε απαντήσει στα σχόλια του Μασκ με δική του ανάρτηση στο «X».

«Νομίζω ότι ο Ίλον είναι δυσαρεστημένος που η Wikipedia δεν είναι προς πώληση. Ελπίζω η εκστρατεία του για την απομάκρυνσή μας να οδηγήσει σε πολλές δωρεές από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την αλήθεια. Αν ο Ίλον ήθελε να βοηθήσει, θα ενθάρρυνε τους ευγενικούς και σκεπτόμενους διανοούμενους ανθρώπους με τους οποίους συμφωνεί να συμμετάσχουν» έγραψε ο Γουέιλς.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του πρόσθεσε και ένα σύνδεσμο για να συμμετάσχει όποιος θέλει στην οικονομική ενίσχυση της Wikipedia.

I think Elon is unhappy that Wikipedia is not for sale. I hope his campaign to defund us results in lots of donations from people who care about the truth. If Elon wanted to help, he’d be encouraging kind and thoughtful intellectual people he agrees with to engage.… https://t.co/qZ8TJ08V3L

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) January 21, 2025