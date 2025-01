Ολο και πιο έντονη γίνεται η ιμπεριαλιστική διάθεση του νέου προέδρου της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βάζει στο στόχαστρο την αγορά της Γροιλανδίας, την προσάρτηση του Καναδά ως την 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, την ανάκτηση της Διώρυγας του Παναμά και το σενάριο της «ήπιας εισβολής» στο Μεξικό, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Η εθνική κυριαρχία του Παναμά στη διώρυγά του «δεν είναι διαπραγματεύσιμη», απαντά ο υπουργός Εξωτερικών του κράτους της κεντρικής Αμερικής, ο Χαβιέρ Μαρτίνες-Ατσά, αντιδρώντας στην απειλή του Ρεπουμπλικάνου εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να την προσαρτήσει, χωρίς να αποκλείσει τη χρήση βίας για αυτό.

«Ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνο έχει ήδη δηλώσει ότι η εθνική μας κυριαρχία στη διώρυγά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη», τόνισε ο επικεφαλής της παναμαϊκής διπλωματίας, προσθέτοντας πως η παραχώρηση της υποδομής στη χώρα του είναι «αμετάκλητη κατάκτηση».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προσφύγει στη βία για να προσαρτήσει τη Διώρυγα του Παναμά και τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι και οι δύο περιοχές είναι «πολύ σημαντικές για την οικονομική ασφάλεια των ΗΠΑ».

«Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για καμία από τις δύο» απάντησε όταν ρωτήθηκε σήμερα αν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτικό ή οικονομικό εξαναγκασμό στην προσπάθειά του να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Γροιλανδία και τη Διώρυγα του Παναμά. «Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω, μιλάτε για τον Παναμά και τη Γροιλανδία. Όχι, δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για καμία από τις δύο. Αλλά μπορώ να σας πω αυτό, τις χρειαζόμαστε για οικονομική ασφάλεια».

Όσον αφορά τον Καναδά και το Μεξικό, είπε ότι θα επιβάλει «πολύ σοβαρούς δασμούς» και στις δύο χώρες, ενώ θα αλλάξει την ονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής». «Ακούγεται ωραία και καλύπτει πολλά εδάφη. Κόλπος της Αμερικής, τι ωραίο όνομα», είπε, εξαπολύοντας στη συνέχεια επίθεση στο Μεξικό που «πρέπει να σταματήσει να αφήνει εκατομμύρια ανθρώπους να ξεχύνονται στη χώρα μας».

Παράλληλα, την Δευτέρα, σε ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social, που του ανήκει, ο Τραμπ έγραψε ότι θα ήταν προς το συμφέρον του Καναδά να γίνει η «51η Πολιτεία» των ΗΠΑ, ενώ σε νεότερη ανάρτησή του δημοσίευσε χάρτη που εμφανίζει ολόκληρο τον Καναδά ως μέρος της χώρας του.

BREAKING: Trump shares another map with Canada as part of the United States pic.twitter.com/C4GP7OOjmj

BREAKING: Trump shares map with Canada as part of the United States pic.twitter.com/ZYNs3OVUUy

Αμεση ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τρίντο στις απειλές Τραμπ. «Δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε μία στο εκατομμύριο ο Καναδάς να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας επωφελούνται από το να είναι ο ένας ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και η ασφάλεια του άλλου».

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025