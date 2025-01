Καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπάρακ Ομπάμα, εθεάθησαν να συνομιλούν σε άκρως φιλικό κλίμα κατά την διάρκεια της κηδείας του του 39ου προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών.

Πριν αρχίσει η τελετή, οι κάμερες τους συνέλαβαν να συνομιλούν και μάλιστα τον Μπάρακ Ομπάμα να γελά με κάτι που του είπε ο εκλεγμένος πρόεδρος.

NOW – Trump and Obama at Jimmy Carter's funeral.

Μάλιστα, για τη σκηνή αυτή ρωτήθηκε σχετικώς σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι οι δυο τους έδειχναν να είναι ιδιαίτερα φιλικοί όταν οι κάμερες τους κατέγραψαν να συνομιλούν. «Δεν συνειδητοποίησα πόσο φιλικοί φαινόμαστε. Είδα το βίντεο λίγο πριν τη συνέντευξη και σκέφτηκα: Μοιάζουν με δυο ανθρώπους που συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Και μάλλον ισχύει».

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν αποκάλυψε τι συζητούσαν εκείνη τη στιγμή με τον Ομπάμα. «Έχουμε διαφορετικές φιλοσοφίες, σωστά; Δεν ξέρω, απλά ταιριάξαμε. Αλλά τα πήγαμε καλά με όλους εκεί. Ξέρετε, συναντηθήκαμε στα παρασκήνια πριν ξεκινήσει η τελετή, και νομίζω ότι ήταν μια όμορφη τελετή, αλλά γενικά είμασταν όλοι φιλικοί», δήλωσε.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και οι προκάτοχοί του, Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Τζ. Μπους, Μπαράκ Ομπάμα και Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκαν στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον για να τιμήσουν τον Κάρτερ. Ήταν η πρώτη φορά που οι πρώην πρόεδροι βρέθηκαν όλοι μαζί μετά την κηδεία του Τζορτζ Χ.Ου. Μπους, το 2018.

Ο Τραμπ ήταν ο πρώτος από τους προέδρους που έφτασε στον ναό και κάθισε στη δεύτερη σειρά, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ. Καθώς έπαιρνε τη θέση του, ο Πενς σηκώθηκε και οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία.

Η Αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ κάθισαν στην πρώτη σειρά. Η Χάρις δεν χαιρέτησε τον Τραμπ, αλλά σε μια στιγμή γύρισε να κοιτάξει τον Ομπάμα και τον Τραμπ που συνομιλούσαν.

MORE – Kamala Harris looks over her shoulder and observes the conversation between Obama and Trump.

