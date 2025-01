Συνέντευξη Τύπου, στην οποία επιβεβαίωσε τις φήμες, παραχώρησε ο Τζάστιν Τριντό, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Καναδά, μόλις εκλεγεί νέος αρχηγός στο Φιλελεύθερο Κόμμα.

«Χθες το βράδυ είπα στα παιδιά μου αυτό που τώρα σας ανακοινώνω, ότι σκοπεύω να παραιτηθώ, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αντικατάστασης μου. Ο λαός αξίζει αληθινη επιλογή στις επόμενες εκλογές, και δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη επιλογή εν μέσω εσωκομματικών τριβών», είπε ο Τριντό μιλώντας τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κοινοβούλιο έχει «παραλύσει εδώ και μήνες». Ο Τριντό έχει ζητήσει την αναστολή της λειτουργίας του μέχρι τις 24 Μαρτίου, για να δοθεί χρόνος στο κόμμα να διεξάγει εσωτερική εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου ηγέτη.

Αν το αίτημα εγκριθεί, αυτό σημαίνει ότι ο Τριντό θα είναι πρωθυπουργός στις 20 Ιανουαρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναλάβει τα καθήκοντά του. Το κοινοβούλιο ήταν προγραμματισμένο να επαναλειτουργήσει στις 27 Ιανουαρίου, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν δηλώσει ότι σκοπεύουν να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας μόλις τους δοθεί η ευκαιρία, πιθανώς στα τέλη Μαρτίου. Αν η λειτουργία του κοινοβουλίου ξεκινήσει στις 24 Μαρτίου, η πρώτη δυνατή ημερομηνία για πρόταση δυσπιστίας θα είναι τον Μάιο.

