Με μια προκλητική και συνάμα χυδαία ανάρτηση απάντησε στη τοποθέτηση του Τζάστιν Τριντό ότι ο Καναδάς δεν θα γίνει μέρος των ΗΠΑ, ο Έλον Μασκ.

«Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά, οπότε δεν έχει σημασία τι λες», έγραψε στο Χ ο Έλον Μασκ, αναφερόμενος, μάλιστα, υποτιμητικά στον Τριντό σαν να ήταν απλώς ο κυβερνήτης άλλης μίας πολιτείας των ΗΠΑ.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην έπαυλή του, το Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, και αφού προηγουμένως είχε επικυρωθεί από το Κογκρέσο η εκλογική του νίκη, ο Τραμπ απείλησε να ασκήσει «οικονομική ισχύ» στον Καναδά προκειμένου να ενσωματωθεί στις ΗΠΑ και να γίνει η «51η πολιτεία» τους -αν και απέκλεισε την πιθανότητα αποστολής στρατού στη γειτονική χώρα.

Λίγες ώρες αργότερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ιδιοκτησίας του, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε τον χάρτη που δείχνει τον Καναδά ως μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών με τη λεζάντα: «Ω, Καναδά!».

BREAKING: Trump shares another map with Canada as part of the United States pic.twitter.com/C4GP7OOjmj

Άμεση ήταν η αντίδραση του παραιτηθέντος καναδού πρωθυπουργού, που έγραψε στο Χ πως«δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή πιθανότητα ο Καναδάς να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας επωφελούνται από το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και εταίρος ασφάλειας ο ένας του άλλου».

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025