Αυτοκτονία και όχι τρομοκρατικό χτύπημα ήταν η έκρηξη του Tesla Cybertruck που σημειώθηκε έξω από το ξενοδοχείο του Τραμπ, «Trump International» στο Λας Βέγκας την Πρωτοχρονιά, ανακοίνωσε το FBI. Έτσι δεν προκύπτει καμία σύνδεση με την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη, κατά την οποία 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η αστυνομία αναγνώρισε τον 37χρονο Μάθιου Άλαν Λίβελσμπεργκερ, εν ενεργεία μέλος των Ειδικών Δυνάμεων του στρατού, ως τον οδηγό του Cybertruck που εξερράγη στο πάρκινγκ το πρωί της Τετάρτης (1/1). Το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας ανακοίνωσε ότι ο ιατροδικαστής της κομητείας διαπίστωσε ότι ο Λίβελσμπεργκερ αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το αυτοκίνητο ανατινάχθηκε ταυτόχρονα με την αυτοκτονία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης του αστυνομικού τμήματος Κέβιν ΜακΜάχιλ.

NEW: Video shows Tesla Cybertruck explosion at the Trump Hotel in Las Vegas. No word yet on the cause pic.twitter.com/tR9UabrsH4

— BNO News (@BNONews) January 1, 2025