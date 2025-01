Οι ειδησεογραφικοί τίτλοι της Πρωτοχρονιάς θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανικό σε οποιονδήποτε CEO: Ένα από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της Tesla, το Cybertruck, πήρε φωτιά και εξερράγη μπροστά από το ξενοδοχείο Trump International στο Λας Βέγκας.

Για την Tesla, το ζήτημα των πυρκαγιών στα οχήματά της είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Η εταιρεία έχει περάσει χρόνια διαβεβαιώνοντας τους πελάτες της ότι τα ηλεκτρικά της οχήματα, τα οποία περιλαμβάνουν ευαίσθητες μπαταρίες, είναι ασφαλή.

Τις ώρες που ακολούθησαν μετά το συμβάν ο Μασκ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του, το X, για να εμπλακεί άμεσα στην έρευνα, να διαμορφώσει την κάλυψη του γεγονότος και να παρουσιάσει το αυτοκίνητο της βιομηχανίας του με θετικό τρόπο. Μέσω αναρτήσεων, μοιράστηκε κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την έκρηξη, πολλές φορές πριν αυτές επιβεβαιωθούν από τις αρχές. Η επιρροή του ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αφού είχε περάσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Mar-a-Lago με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, ο Μασκ παρουσίασε το Cybertruck ως «ήρωα» της ιστορίας. «Διάλεξαν το λάθος όχημα για τρομοκρατική επίθεση. Το Cybertruck περιόρισε την έκρηξη και την κατεύθυνε προς τα πάνω», έγραψε. «Ούτε καν οι γυάλινες πόρτες του λόμπι δεν έσπασαν».

Ο Μασκ γιόρτασε την Πρωτοχρονιά με την οικογένειά του και τον Τραμπ σε ένα πολυτελές πάρτι στο Mar-a-Lago. Στις 1:31 π.μ., ανέβασε μια φωτογραφία με τον γιο του, γράφοντας: «Έχω καλό προαίσθημα για το 2025».

Όμως, λίγες ώρες αργότερα συνέβη το μακελειό στη Νέα Ορλεάνη, όταν ένας άντρας με φορτηγό παρέσυρε πλήθος κόσμου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλούς άλλους.

Πριν περάσουν λίγες ώρες από το συμβάν, μια έκρηξη συγκλόνισε το Λας Βέγκας. Η πληφορία που κυριαρχούσε τις πρώτες ώρες του συμβάντος ήταν ότι ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του και επτά είχαν τραυματιστεί, όταν ένα Cybertruck του 2024 στάθμευσε στην είσοδο του ξενοδοχείου και εξερράγη.

Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες άρχισαν να δημοσιεύουν στο X: «Το Cybertruck εξερράγη μπροστά στο Trump Hotel στο Λας Βέγκας», έγραψε ένας χρήστης, προσθέτοντας φωτογραφίες από τις αποσκευές του κοντά στο σημείο της έκρηξης. Οι εικόνες του φλεγόμενου οχήματος έγιναν viral, ενώ memes που το συνέκριναν με «φωτιά σε κάδο απορριμμάτων» κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Tesla, γνωρίζοντας ότι τέτοια περιστατικά μπορούν να βλάψουν τη φήμη της, ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιεί στα οχήματά της είναι ευαίσθητες, αλλά η εταιρεία έχει αφιερώσει χρόνια σε τεχνολογικές λύσεις για την αποφυγή πυρκαγιών. Παρ’ όλα αυτά, παλιότερα περιστατικά, όπως η αυτανάφλεξη ενός Model S στην Κίνα το 2019, είχαν τραβήξει την προσοχή.

Ο Ελον Μασκ άμεσα έγραψε στο Χ: «Η ομάδα της Tesla εξετάζει το περιστατικό. Θα ενημερώσουμε όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες». Λίγο αργότερα, επιβεβαίωσε πως η έκρηξη προκλήθηκε πιθανώς από βόμβα, που βρισκόταν στο πορτμπαγκάζ του Cybertruck. «Δεν έχει σχέση με το ίδιο το όχημα», τόνισε. Αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν πως το φορτηγό περιείχε δοχεία καυσίμου, ενώ ο σερίφης του Λας Βέγκας ευχαρίστησε προσωπικά τον Μασκ για τη βοήθειά του.

«Το γεγονός ότι ήταν Cybertruck περιόρισε σημαντικά τις ζημιές», δήλωσε ο σερίφης, εξηγώντας ότι η ανθεκτική κατασκευή του απέτρεψε μεγαλύτερες καταστροφές.

Οι έπαινοι για το Tesla δεν άργησαν να έρθουν από τις αρχές, που αναγνώρισαν τη συμβολή της εταιρείας.

«Μια βόμβα εξερράγη στο πορτμπαγκάζ του Cybertruck, αλλά τα ελαστικά δεν έσκασαν ούτε ξεφούσκωσαν, το εξωτερικό του οχήματος παρέμεινε άθικτο, η πόρτα του πορτπαγκάζ είναι ακόμα στη θέση της και ο χαλύβδινος εξωτερικός σκελετός πάχους 1,4mm-1,8mm (διπλάσιος σε σχέση με τα κανονικά φορτηγά) βοήθησε να περιοριστεί η έκρηξη.

Είναι το πιο ανθεκτικό και «ατρόμητο» φορτηγό που φτιάχτηκε ποτέ!», έγραψε χρήστης στο X, δημοσίευση που κοινοποίησε και ο Μασκ.

A bomb went off in the Cybertruck’s bed and the tires didn’t pop/deflate, the exterior of the truck is intact, the bed door is still attached & the 1.4mm-1.8mm steel exterior (2x thicker vs normal trucks) helped contain the blast.

It’s the toughest & most badass truck ever made! https://t.co/LATz90Ra3F pic.twitter.com/ylncuKblUJ

