Μια μυστηριώδης ιογενής επιδημία φέρεται ότι χτύπησε την Κίνα, με τα νοσοκομεία να είναι ασφυκτικά γεμάτα.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν νοσοκομειακές μονάδες να έχουν γεμίσει από ασθενείς με μάσκες και γονείς με τα άρρωστα παιδιά τους να σχηματίζουν ουρές στις παιδιατρικές μονάδες, φέρνοντας στο νου εικόνες από τις πρώτες μέρες της επιδημίας του covid-19 στη χώρα.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail» υπάρχουν αναφορές, που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση και στα κρεματόρια.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή είναι ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός (HMPV) – ο οποίος κανονικά προκαλεί μια ήπια ασθένεια που μοιάζει με κρυολόγημα – αν και οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Η κατάσταση είναι παρόμοια με τον χειμώνα του 2022/23, όταν η Κίνα επλήγη από ένα κύμα κρουσμάτων πνευμονίας από μυκόπλασμα, μια κατάσταση που ονομάστηκε «λευκός πνεύμονας», η οποία είναι επίσης συνήθως ήπια. Εκείνο το ξέσπασμα αποδόθηκε στα παιδιά που είχαν χαμηλή φυσική ανοσία λόγω των επιπτώσεων των σκληρών μέτρων της Κίνας και του κλεισίματος των σχολείων με στόχο τον περιορισμό του Covid.

Οι επίσημες εκθέσεις όμως από το Κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) υποδηλώνουν ότι η κανονική γρίπη ηγείται της τελευταίας επιδημίας, με το 30% των εξετάσεων να είναι θετικές για γρίπη και ένα στα επτά άτομα που νοσηλεύονται με σοβαρή αναπνευστική νόσο να είναι θετικό σε αυτήν.

Η κινεζική κυβέρνηση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τα βίντεο, τα οποία κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός (HMPV) μπορεί να προκαλέσει ασθένειες του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος σε άτομα όλων των ηλικιών, ιδίως σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο HMPV ανακαλύφθηκε το 2001 και ανήκει στην οικογένεια Pneumoviridae μαζί με τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) αναφέρει το CDC.

Τα συμπτώματα που συνήθως σχετίζονται με τον HMPV περιλαμβάνουν βήχα, πυρετό, ρινική συμφόρηση και δύσπνοια.

Τα κλινικά συμπτώματα της λοίμωξης από τον HMPV μπορεί να εξελιχθούν σε βρογχίτιδα ή πνευμονία και είναι παρόμοια με άλλους ιούς που προκαλούν λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Η εκτιμώμενη περίοδος επώασης είναι 3 έως 6 ημέρες και η μέση διάρκεια της νόσου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα, αλλά είναι παρόμοια με άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού που προκαλούνται από ιούς.

Ο HMPV μεταδίδεται πιθανότατα από ένα μολυσμένο άτομο σε άλλους μέσω

Στις ΗΠΑ, ο HMPV κυκλοφορεί σε ξεχωριστές ετήσιες εποχές. Η κυκλοφορία του HMPV αρχίζει το χειμώνα και διαρκεί μέχρι ή μέχρι την άνοιξη.

