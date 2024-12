Εκατοντάδες νεκροί και αναπάντητα ερωτήματα μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Jeju Air, που προσέκρουσε σε τοίχο και τυλίχτηκε στις φλόγες στο διεθνές αεροδρόμιο Μουάν της Νότιας Κορέας.

Ο κορυφαίος εμπειρογνώμονας σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας David Learmount είναι σαφής: Αν δεν υπήρχε ο τοίχος και οι 179 επιβάτες θα είχαν σωθεί. O Learmount χαρακτήρισε ως «καθοριστική στιγμή» της τραγωδίας την πρόσκρουση στον τοίχο. «Όχι μόνο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, αλλά νομίζω ότι είναι στα όρια του εγκλήματος να υπάρχει εκεί (ο τοίχος)», είπε στο Sky News.

Σύμφωνα με τον Learmount οι επιβαίνοντες είχαν πολλές πιθανότητες επιβίωσης όταν ο πιλότος έριξε το αεροπλάνο στο έδαφος, παρά την υψηλή ταχύτητα. «Ο πιλότος το κατέβασε καλά, δεδομένων των συνθηκών. Πηγαίνουν πολύ γρήγορα αλλά το αεροπλάνο είναι άθικτο καθώς ακουμπάει στο έδαφος» ανέφερε. Χτυπώντας στον τοίχο το αεροπλάνο διαλύθηκε. «Αυτού του είδους η κατασκευή δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Είναι τρομερό» επισήμανε ο Learmount.

«Και νομίζω ότι όλοι θα ήταν ζωντανοί… οι πιλότοι μπορεί να είχαν υποστεί κάποια ζημιά, περνώντας μέσα από τον φράχτη ασφαλείας, αλλά υποψιάζομαι ότι μπορεί και να είχαν επιβιώσει».

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Muan, που άνοιξε το 2007 και έχει γίνει ένας πολυσύχναστος περιφερειακός κόμβος στο νότιο τμήμα της χώρας, το διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία Korea Airports Corporation.

Δορυφορικοί χάρτες δείχνουν ότι η τσιμεντένια κατασκευή βρισκόταν εδώ και πολλά χρόνια στο νότιο άκρο του διαδρόμου προσγείωσης κοντά στον περιμετρικό φράχτη. Ήταν η βάση ενός συστήματος προσγείωσης το οποίο βοηθά τους πιλότους να προσγειώνονται τη νύχτα ή όταν η ορατότητα είναι κακή.

Στα περισσότερα αεροδρόμια τα συστήματα αυτά τοποθετούνται σε πτυσσόμενες κατασκευές. «Υπήρχε άφθονος χώρος για να επιβραδύνει το αεροσκάφος και να σταματήσει» δήλωσε.

Μια άλλη ειδικός σε θέματα αεροπορίας, η Sally Gethin, δήλωσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες σχετικά με τη θέση του τείχους, αλλά διαφωνεί ότι όλοι θα είχαν επιβιώσει. «Φαινόταν να διατηρεί την ταχύτητα, οπότε ακόμη και αν υπήρχε περισσότερος χώρος στο τέλος του διαδρόμου προσγείωσης θα μπορούσε η κατάληξη να ήταν καταστροφική» επισήμανε.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών της χώρας Joo Jong-wan δήλωσε ότι το μήκος του διαδρόμου -2.800 μέτρα- δεν ήταν παράγοντας που συνέβαλε στη συντριβή και υποστήριξε ότι τα τοιχώματα στα άκρα ήταν κατασκευασμένα σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα.

#NewsUpdate: Relatives of passengers aboard a Jeju Air Boeing 737-800 react near a makeshift shelter at Muan International Airport in Muan, located approximately 288 kilometers southwest of Seoul.

The Boeing 737-800, which was carrying 181 people from Thailand to South Korea,… pic.twitter.com/ntG8InqVMG

— Daily Tribune (@tribunephl) December 30, 2024