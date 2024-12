Η Ντέιλ Χάντον, μοντέλο που κόσμησε εξώφυλλα περιοδικών και εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες των δεκαετιών του ’70 και του ’80, όπως το «North Dallas Forty,» «Max Headroom» και «The Hitchhiker», πέθανε από διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα στο Σόλμπερι της Πενσυλβάνια την Παρασκευή, όπως ανέφεραν οι αρχές. Ήταν 76 ετών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Αστυνομικού Τμήματος του Σόλμπερι, η Χάντον «βρέθηκε νεκρή σε ένα υπνοδωμάτιο στον δεύτερο όροφο» μίας κατοικίας το πρωί της Παρασκευής, ενώ ένας άνδρας 76 ετών, ο Γουόλτερ Τζ. Μπλούκας, βρέθηκε «ξαπλωμένος, λιπόθυμος». Η ανακοίνωση ανέφερε ότι ο άνδρας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση είναι ο πατέρας του ηθοποιού Μαρκ Μπλούκας.

Real estate records show the home belongs to actor Marc Blucas and his wife, journalist and producer Ryan Haddon Blucas. https://t.co/UsrIupaZky

Στον επαληθευμένο λογαριασμό της στο Instagram, η κόρη της Χάντον, Ράιαν Χάντον, αναφέρθηκε στη μητέρα της ως «μία γυναίκα με δύναμη, προικισμένη με ομορφιά μέσα και έξω. Πάντα ευγενική και σκεπτική».

Tragedy strikes: Model Dayle Haddon, 75, found dead from suspected carbon monoxide poisoning at Hallmark actor Marc Blucas’ Pennsylvania home. Reports indicate Ryan Haddon was also present. A reminder of the silent dangers of CO leaks. #DayleHaddon #MarcBlucas #RyanHaddon pic.twitter.com/ThQu8MQdK4

Η ανάρτηση περιλάμβανε μερικές από τις δουλειές της Χάντον ως μοντέλο, όπως εξώφυλλα στα περιοδικά Vogue, Harper’s Bazaar και Cosmopolitan, καθώς και μια εικόνα από ένα από τα βιβλία της, το «The Five Principles of Ageless Living» του 2003.

The Bucks Co coroner’s office confirmed the woman who died is 76 year old Canadian model & actress , Dayle Haddon. Property records show the home owners are Haddon’s son in law , Marc Blucas and her daughter Ryan Haddon Blucas. A 76 year old man was rushed to the hospital too. https://t.co/NdkjrPNYLJ pic.twitter.com/FIe3BgQoCp

Η αστυνομία δήλωσε ότι η έρευνά τους «υποδεικνύει ότι ένας ελαττωματικός σωλήνας απαγωγής καυσαερίων σε σύστημα θέρμανσης αερίου προκάλεσε τη διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα».

Dayle Haddon was a great Canadian. She revolutionized her industry, and she used her voice, time, and energy to lift other women up.

My condolences to her daughter, Ryan, and everyone who loved her. She will be missed. pic.twitter.com/cODPCJRZ5w

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 28, 2024