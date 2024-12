Νεκροί 12 άνθρωποι από δηλητηρίαση μονοξειδίου του άνθρακα σε κοιτώνες σε χιονοδρομικό κέντρο στη Γεωργία.

«Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν αποκαλύπτουν ίχνη βίας στα σώματα» των θυμάτων. Εντεκα από τα θύματα είναι αλλοδαποί και ένας Γεωργιανός και βρέθηκαν νεκροί «μέσα στους κοιτώνες στον δεύτερο όροφο ενός ινδικού εστιατορίου στο Γκουνταούρι» του χιονοδρομικού κέντρου στα βόρεια της χώρας. Τα πτώματα εντοπίστηκαν το περασμένο Σάββατο.

❗️🇬🇪 – On Thursday night, 12 bodies were discovered on the second floor of an Indian restaurant in the ski resort of Gudauri, Georgia.

The preliminary cause of deaths was identified as carbon monoxide poisoning, due to the presence of a generator turned on after a power cut at… pic.twitter.com/S9ed0iu7u9

