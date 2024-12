Επιβατικό αεροπλάνο από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι, με 67 επιβαίνοντες, κατέπεσε και συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν.

Τριανταοχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, στο Καζακστάν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, 38 νεκροί», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Το αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines.

Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 32 επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα.

Η Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις της από το Μπακού προς το Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Tο χρονικό της τραγωδίας

Το αεροσκάφος, ένα Embraer 190, που εκτελούσε την πτήση 8243 της Azerbaijan Airlines αναχώρησε από το Μπακού για το Γκρόζνι στις 06:56 ώρα Μόσχας. Λίγη ώρα αργότερα, λόγω πυκνής ομίχλης στο Γκρόζνι, αποφασίστηκε η εκτροπή της πτήσης προς τη Μαχατσκάλα.

Σχεδόν μία ώρα μετά την αναχώρηση, συγκρούστηκε με ένα σμήνος πουλιών στον έναν από τους δύο κινητήρες και εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω βλάβης του συστήματος ελέγχου. Το σήμα δόθηκε πάνω από την Κασπία Θάλασσα. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, το πλήρωμα αποφάσισε να κατευθυνθεί σε αεροδρόμιο στο Ακτάου.

Στη συνέχεια έγινε έκρηξη σε δεξαμενή οξυγόνου, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να χάσουν τις αισθήσεις τους. Το αεροσκάφος βγήκε εκτός ελέγχου και ξεκίνησε την απότομη κάθοδο. Οι πιλότοι προσπάθησαν να κερδίσουν ύψος για να κάνουν έναν δεύτερο γύρο και να προσγειωθούν κανονικά στον διάδρομο, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Το αεροπλάνο συνετρίβη στις 09:28 ώρα Μόσχας. Σε αυτό επέβαιναν 67 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων 5 μελών του πληρώματος. Υπήρχαν 16 Ρώσοι, 37 πολίτες του Αζερμπαϊτζάν, 6 πολίτες του Καζακστάν, 3 πολίτες του Κιργιστάν.

Άγνωστα τα αίτια της συντριβής

27 θύματα νοσηλεύονται, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά. Επτά άτομα νοσηλεύονται στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν έδωσε εντολή να δημιουργηθεί επιτροπή για τη διερεύνηση της συντριβής και έχει κινηθεί ποινική διαδικασία, ενώ τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν.

Η Azerbaijan Airlines ανέφερε αρχικά ότι το αεροσκάφος έπεσε σε ένα σμήνος πουλιών, προτού αποσύρει κατόπιν αυτήν τη πληροφορία.

Από την πλευρά του, η περιφερειακή διεύθυνση του υπουργείου Υγείας του Καζακστάν έκανε λόγο, σε ένα δελτίο Τύπου, για μια «έκρηξη μίας φιάλης» μέσα στο αεροσκάφος, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Flightradar24, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των αεροσκαφών, το Embraer 190 διέσχισε την Κασπία Θάλασσα, παρεκκλίνοντας της κανονικής του πορείας, προτού κάνει κύκλους πάνω από την περιοχή όπου κατέπεσε.

Βίντεο: Η τρελή πορεία του αεροσκάφους και η συντριβή

Οι τελευταίες στιγμές του αεροπλάνου στον αέρα και αμέσως μετά η συντριβή.

This video shows what happened in the minutes before the #plane crash in #Kazakhstan. The plane repeatedly went up and down before crashing.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροπλάνου

Επιβάτης κατέγραψε δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

#BREAKING #JUSTIN The final moments of the #Azerbaijan Airlines plane before its crash in #Kazakhstan was captured by a passenger onboard.

Aftermath also included in the footage.

Βίντεο: Το αεροπλάνο μετά την πτώση