Σάλο στα δημοσιογραφικά γραφεία της Γερμανίας προκάλεσε η online δημοσίευση άρθρου γνώμης του Ίλον Μασκ υπέρ της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD), λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Μάλιστα, στην Welt am Sonntag, όπου δημοσιεύθηκε το εν λόγω άρθρο του αμφιλεγόμεου μεγιστάνα που διατυμπανίζει – με ή χωρίς αφορμή – τη στενή του σχέση με τον εκλεγμένο πλανητάρχη, η υπεύθυνη του opinion section παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Μασκ, που θεωρεί ότι έχει δικαίωμα η άποψή του να είναι βαρύνουσα για τα γερμανικά πολιτικά πράγματα, λόγω των «σημαντικών επενδύσεων» που έχει κάνει στην Γερμανία, αναπτύσσει στο online άρθρο του ανάρτησή του στο X, την περασμένη εβδομάδα, στην οποία υποστήριζε ότι «μόνο η AfD μπορεί να σώσει την Γερμανία».

The traditional political parties in Germany have utterly failed the people.

🇩🇪 AfD is the only hope for Germany 🇩🇪 https://t.co/zyAlb18G6d

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2024