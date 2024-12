Τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους Embraer E190AR της Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν αναζητούν οι Αρχές.

Η πτήση J2-8243 των Azerbaijan Airlines, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μπακού στο Γκρόζνι της Ρωσίας, πετούσε εκατοντάδες μίλια εκτός προγραμματισμένης πορείας, καταλήγοντας στη δυτική ακτή της Κασπίας Θάλασσας.

Σύμφωνα με τη ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας, η εκτροπή οφειλόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πιθανώς λόγω πρόσκρουσης με πτηνά. Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, εμπειρογνώμονας αμφισβήτησε αυτή την εξήγηση, επισημαίνοντας ότι τέτοια περιστατικά συνήθως οδηγούν σε προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο και όχι σε τόσο σοβαρή εκτροπή της πορείας.

Αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν άμεσα γιατί το αεροπλάνο διέσχισε τη θάλασσα, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drones στην περιοχή της Τσετσενίας.

Το κοντινότερο ρωσικό αεροδρόμιο στην προγραμματισμένη πορεία της πτήσης ήταν κλειστό το πρωί της Τετάρτης. Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε λάβει, η πορεία άλλαξε λόγω κακοκαιρίας, αν και η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη και θα ερευνηθεί.

Βίντεο από τη συντριβή δείχνει το αεροσκάφος να χάνει ύψος απότομα πριν τυλιχθεί στις φλόγες και πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται. Επιβάτες, τραυματισμένοι και αιμόφυρτοι, διακρίνονται να βγαίνουν από ένα κομμάτι του αεροπλάνου που είχε παραμείνει άθικτο.

This video shows what happened in the minutes before the plane crash in Kazakhstan. The plane repeatedly went up and down before crashing. pic.twitter.com/dQ0H1c9R0R

— BNO News Live (@BNODesk) December 25, 2024